SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir anı ve düşündürdükleri

KDV uygulanmasına yeni başlanacaktı. Biz sağlıkta KDV uygulamasına karşıydık. Maliye Bakanlığı yetkilileriyle sık sık bir araya geliyor konuyu tartışıyorduk.

Sonunda dönemin maliye bakanı sayın Salih Coşar Bey'e gittik. Bizi dinledi ve " bakın arkadaşlar, burası maliye bakanlığına bağlı vergi dairesi. Görevi, bir kazanç elde edildiyse vergisini almak. Bu kazancın legal kazanıp kazanılmadığına bakmak başkasının işi. Herkes işini yaparsa sorun olmaz" diyerek noktayı koymuştu. Peki o başkası işini yapar mıydı? Allahı var çok büyük ölçüde yapardı.

Peki ya şimdi? Vergi Dairesi adil vergi toplayabiliyor mu? Emniyet kara parayı yakalayabiliyor mu?

Hadi cevaplayın...

(Bülent Dizdarlı)



Arkadaşlar kurulu düzenler gün gelir, bir deprem meydana gelir, bozulur. Gün gelir zevkine yenik düşersin bozulur. gün gelir şişede durduğu gibi durmuyor bozulur. Sakın egonuz sizi avlamasın.

(Sıdıka Ozanlar)



Kadına seçme ve seçilme hakkını;

Fransa, İtalya 1946, İsviçre 1971 yılında tanıdı..

En büyük Devrimci Atatürk'ün kurduğu, Laik, Demokratik Sosyal ve Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Meclisi,

Türk Kadınına 5 Aralık 1934 yılında, hakkı olan hakkını tanıdı. Çağdaş Türk Kadını Laik Cumhuriyetin Sigortasıdır. Yobazlar O nedenle Atatürk’ ü sevmezler.

Ne mutlu bu değeri bilen Cumhuriyet Kadınlarına.

(Eralp Şerifoğlu)



Rant uğruna, para uğruna ülke toprakları yağma hasanın böreği gibi satılıyor. Bizi yönetenler seyirci konumunda mı ki birşey yapmıyorlar. Çok geç olmadan bir şey yapsınlar. Sessiz kalmanın, bir şey yapmamanın vebali çok büyük. İLERDE gelecek kuşaklar, kendi ülkelerinde kendilerini yabancı hissedecekler. Ayrıca ev yapacak arazi bulamayacak gençlerimiz. Bundan üzüntü duymalı bizi yönettiğini iddia edenler.

(Nezire Zorlu)



İşverenler Sendikası Asbaşkanı diyor ki "KKTC'de işsizlik de açlık da yoktur. Var diyen abartıyor, propaganda yapıyor.".

Ve ekliyor; "Bir eve 15.750 TL asgari ücret yeter.".

Aslında bize değil Hükümete söylüyor !!!

Hükümete diyor ki siz boşu boşuna çıkıp ekonomik krizden ve işsizlikten bahsediyorsunuz. Diyor ki siz boşu boşuna bu sorunları çözeceğinize dair vaatlerle insanları kandırıp bir de utanmadan kalkınma planları hazırlıyorsunuz !!!

Diyor ki işverenin işi var, iş verenin parası var, işveren refah içinde, işveren hayatını yaşıyor. Çıkıp da ortalığı karıştırmayın, propaganda yapmayın ey bakanlar ey vekiller diyor !!!

Tüm bunları söylerken zamlara, kârlara devam ediyor !!!

Yönettiğini ve hükümet olduğunu iddia edenler sus pus !!!

Böyle devam edin hep birlikte, yakında köleliğin güzel bir şey olduğunu koskoca puntolarla yazıp, kölelik şartlarını da mecliste belirlemeye başlarsınız !!!

Olmadı bir Bakanlar Kurulu kararnamesi ile köleliği serbest hâle getirirsiniz !!!

(Turgut Alas)

