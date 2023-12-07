Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, ülkemizde son 11 ayda rekor düzeyde uyuşturucu miktarı ele geçirilmesi nedeniyle narkotik polislerini onore etmişsiniz. Ancak, bu uyuşturucuların ülkeye nasıl sokulduğunu da tespit edilmesi çok daha faydalı olacaktır.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılan ilk toplantının ardından gözler ikinci toplantıda. Devlet kanadı olarak asgari ücretin ne olmasını bekliyorsunuz?



Sn. Hakan Dinçyürek, doktora, reçeteye, ilaca erişim ve yazılım konusunda önemli ölçüde sorunların çözüldüğünü kaydettiniz. İnşallah ilerleyen günlerde vatandaşlar ilaçlara ve doktorlara ulaşabilecek çözümler bulunmuştur. Zira birçok vatandaş kazancının neredeyse yarısını ilaçlara harcıyormuş.



Sn. Kasım Kuni, Plis Genel Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekiplerinizin 11 ayda rekor uyuşturucu ele geçirdiğini söylediniz. İnşallah narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadan operasyonlarında başarılı olur.



Sn. Koral Bozkurt, Northernland Şirketi olarak Dipkarpaz Kulübü’ne isim hakkı sponsoru olmuşsunuz. Anlaşılan ilerleyen günlerde Karpaz bölgesinde de büyük yatırımlara başlayacaksınız. Hayırlısı olsun.



Sn. Serhat Deniz, KKTC Kadın Milli Futbol Takımı teknik sorumluluğu göreviniz hayırlısı olsun. Sizin gibi yurt dışı tecrübesi olan bir teknik adamın başarılı olacağını düşünüyoruz. Bol şanslar.



