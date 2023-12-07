banner913
banner932
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
33 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
11 0
 
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
14 0
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
22 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
43 0
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
18 0
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
30 0
banner964
banner985

Mesajınız var

banner989

banner974
Mesajınız var
banner971
Sn. Ünal Üstel, ülkemizde son 11 ayda rekor düzeyde uyuşturucu miktarı ele geçirilmesi nedeniyle narkotik polislerini onore etmişsiniz. Ancak, bu uyuşturucuların ülkeye nasıl sokulduğunu da tespit edilmesi çok daha faydalı olacaktır.
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılan ilk toplantının ardından gözler ikinci toplantıda. Devlet kanadı olarak asgari ücretin ne olmasını bekliyorsunuz?
 
Sn. Hakan Dinçyürek,  doktora, reçeteye, ilaca erişim ve yazılım konusunda önemli ölçüde sorunların çözüldüğünü kaydettiniz. İnşallah ilerleyen günlerde vatandaşlar ilaçlara ve doktorlara ulaşabilecek çözümler bulunmuştur. Zira birçok vatandaş kazancının neredeyse yarısını ilaçlara harcıyormuş.
 
Sn. Kasım Kuni, Plis Genel Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekiplerinizin 11 ayda rekor uyuşturucu ele geçirdiğini söylediniz. İnşallah narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadan operasyonlarında başarılı olur.
 
Sn. Koral Bozkurt, Northernland Şirketi olarak Dipkarpaz Kulübü’ne isim hakkı sponsoru olmuşsunuz. Anlaşılan ilerleyen günlerde Karpaz bölgesinde de büyük yatırımlara başlayacaksınız. Hayırlısı olsun.
 
Sn. Serhat Deniz, KKTC Kadın Milli Futbol Takımı teknik sorumluluğu göreviniz hayırlısı olsun. Sizin gibi yurt dışı tecrübesi olan bir teknik adamın başarılı olacağını düşünüyoruz. Bol şanslar.
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.