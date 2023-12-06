Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, vallahi Cumhurbaşkanlığı konutunda geçirdiğiniz gün herhalde sayılıdır. Sizi bir gün Türkiye’de, ertesi gün İngiltere’de, birkaç gün sonra Türki cumhuriyetlerin birinde dolaşıyorsunuz. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz anlamıyoruz.



Sn. Dursun Oğuz, bu aralar pek sesinizi soluğunuzu duymaz olduk. İçişleri Bakanlığı’nda işler oldukça yoğun olsa gerek. Biraz icraatlarınızı kamuoyuyla paylaşmanızda fayda var.



Sn. Özdemir Berova, 2023’ün de sonuna doğru ilerlediğimiz bugünlerde kamu çalışanları 13. Maaşların ne zaman ödeneceğini sormaya başlamış. Herhalde Maliye kasası son aylarda artıda olduğu için kısa sürede ödeme yapılacaktır diye düşünüyoruz.



Sn. Fatma Baysal, Posta Dairesi olarak yeni projeleriniz için çalışmalar yapıyormuşsunuz ve pek yakında bunu kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyormuşsunuz. Hayırlısı olsun.



Sn. Mustafa Naimoğluları, büyükbaş hayvancılar son zamanlarda soğuk buzluklarından Süt Kurumu tarafından gönderilen süt taşıyıcılarının aldığı sütleri eksik olarak yazdıklarını iddia ediyorlar. Bu konuda size de şikayet geldi mi?



Sn. Birol Bebek, dün Beyarmudu Belediyesi sınırları içinde ot temizliği işlerine devam edilmiş. Anlaşılan bölgenizin pırıl pırıl görünmesi için temizlik ekibinize talimat verdiniz. Kolay gelsin.

