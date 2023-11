SOSYAL MEDYANIN SESİ

Nüfusu açıklayın veri sağlayın dedik, bir taraftan kem küm ederek sakar bir şekilde Üstel, diğer taraftan paldır küldür bir şekilde Tatar bir şeyler mırıldandılar. Yahu Allahasınız Covid döneminde de bu tip verileri dekodersiz anlayabilmek için aylar istemiştik. Yani sorun nedir? İçişleri Bakanlığı veya istatistik dairesi oturup bir kitapçık çıkaramaz mı? verilen verilerin nasıl toplandığını da anlatan bir şekilde. Onlarca bu iş için görevli memur bu işi beceremiyor mu? Yoksa idarecilerde mi iş yok. Veya siyasetçiler mi müdahale ediyor? Biliyorsunuz amme memurları yasası memurları ve idarecileri korur. Kimseye kolayına bir şey olmaz. Eğer bir baskı varsa söyleyin yoksa bu verisizliğin artık kalıcılaşmış memur kabızlığından kaynaklandığına inanacağım!!

(Mete Hatay)



Her okurun, okumaya başladığı kitaptan mutlaka bir beklentisi olduğunu düşünüyorum. Belki yeni bir şeyler öğrenmek, günlük sıkıntılı yaşamdan kendisini başka bir dünyaya taşıyacak, ya da sadece rahatlatacak ve pek kafa yordurmayacak şeylerdir bunlar. Ben okumak için seçtiğim kitaplarda öğrenmek, düşünmek ve hatta ufkumu açmasını beklerim... Bu noktada sevgili Bülent Dizdarlı, tıpkı diğer romanlarında olduğu gibi bana hem bilmediğim yeni şeyleri öğretti, hem de bilip de unuttuklarımı hatırlattı. Bunu yaparken de, polisiye roman sürükleyiciliğinde bir an evvel sona ulaşmam için kelimelerinin peşinden koşturttu. Tüm bunlara ek olarak, kadına yönelik şiddeti ve bugünün Kıbrıs'ının siyasi çürümüşlüğünden doğan talan etme hoyratlığını da satır aralarında bir kez daha bizlere hatırlattı.. okuru bol olsun..

(Eralp Adanır)



TOPRAK KAOSU: Emlakçılar Birliği Başkanı yabancılara mal satışının yüzde bir olduğunu, Müteahhitler Birliği Başkanı yüzde 0.30 olduğunu, Karpaz Belediye Başkanı ise bölgesindeki toprağın yüzde 85'inin elimizden çıktığını açıklamakta... Hangisine inanmalı?.. Bir bilinmezliğin içinde yuvarlanıp gitmekteyiz işte...

(Ahmet Tolgay)



Hep asgari ücretle neleri ne kadar alabilirsiniz diye açıklama yaparlar, bir defa olsun asgari ücretle geçinenlerin alamayacaklarını sıralamazlar

(Hasan Mullaoğuları)



Sabah Boğaz’dan Lefkoşa’ya gidiyorum. Yol kenarında aralıklarla durmuş 6 araç ve gülümseyerek idrarını yapan Afrika kökenli gençler. Gün geçtikçe öyle bir batağa sürükleniyoruz ki bu günleri çok arayacağız. Sözde üniversite adasıyız. Her köşe başı fuhuş ve uyuşturucu. Eğitim adı altında ülkemize gelenler bu küçük ülkeyi Avrupa'nın bataklığı haline getirdiler..

(Göktürk Ötüken)