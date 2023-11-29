Mesajınız var

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 Sn. Ünal Üstel, yaptığınız bir açıklamada CTP’nin iktidarda olduğu dönemde yabancılara mal satışının 1’den 4’e çıkarıldığını hatırlattınız. Bu konuda yerden göğe kadar haklısınız ancak esas konu o zaman yabancı yatırımcı sayısıyla şimdiki arasında 10 kat fark var.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde temaslarda bulunan TÜBİTAK heyetiyle yapılan görüşmelerde önemli konularda işbirliği yapılması için protokol imzalandı. Bu protokol ile birçok gencimiz bilim alanında ilerleme şansı yakalayacaktır.
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ‘sahte reçete’ operasyonu ile ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi’nin de denetlenmesi konusunda tabipler ile eczacıların taleplerini reddetmeyerek bu konuda kararlı olduğunuzu gösterdiniz.
 
Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak Kasım ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde yağışların az olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kış aylarında acaba sonbaharda alamadığımız yağmurları alma ihtimalimiz var mı dersiniz?
 
Sn. Tanya Kilitkayalı, katıldığınız Master Şef programı sonrasında sosyal medyadaki takipçi sayınız oldukça artmasıyla herhalde reklam yüzü olmaya da başladınız. Zira sizi birçok reklam projesinde görüyoruz.
 
Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in sezonun ilk 10 maçını kayıpsız geçmesi sonrasında herhalde artık köyde şampiyonluk dillendirilmeye başlanmıştır. Başarılarınızın devamı dileğiyle.
 
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