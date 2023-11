SOSYAL MEDYANIN SESİ

Girne belediyesinin şimdiye kadar yaptığı en iyi icraat. Bizimki gibi sorumsuzluğun bir yaşam biçimi olduğu diyarlarda, insanlara çevre sorumluluğunun kendilerinden başladığını hatırlatmak için önemli bir adım. Bence bu tavrın artarak devam etmesi lazım. Başkanı bu kararından dolayı kutlarım. Diğer belediyelere duyurulur..

(Mete Hatay)



KOOP Merkez Bankası’nın herhangi bir şubesinin çekini herhangi bir şubesinden masrafsız bozabiliyorsunuz.

İsminin içinde kooperatif olan bir başka yerli bankanın x şubesinin çekini, aynı bankasız z şubesinden bozmak için 103 TL masraf isteniyor.

(Ahmet Özsoy)





Ah Hasanım ah!

Partisini demokrasi rayında tutmaya çakışırken Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da olurunu aldığını açık açık söylüyor demokrasi havarisi Taçoy.

UBP'de biat ve icazet artık genetik bir koda dönüştü, bu çok belli.

RESET bile olamıyor...

(Erkut Şahali)



Dehşetli kabuslu yorum

Olmaz böyle bir kâbus. Allaha şükür rüyaymış. Gerçi kan ter içinde tansiyonum 17 de uyandım ama madem rüyaydı geçti gitti.

Ne mi rüya gördüm?

Anlatayım.

Cumhuriyet Meclisi toplanmış. Hararetli heyecanlı ve çok istekli 50 vekil çalışarak sabahın ilk ışıklarında "NERDEN BULDUN YAŞASIN geçirmişler. Ben de o saate kadar uyumamış yasanın sonucunu beklemişim. Sonra huzurlu bir şekilde yatmışım.

Kapı çalınmış sabah kalkıp açtığımda bi de ne göreyim 1 bayan 1 erkek siyah takım giymişler ellerinde birer dosya, "Biz maliye bakanlığı denetleme kurulundan müfettişleriz" deyip kendilerini tanıştırdılar. Ee devlet ise hele de maliye ise boynumuz kıldan ince. Buyur ettik ve sorgulamaya başlamadan "haksız kazanç ve belgeleyemediğiniz ne varsa devlet el koyar" Diye başladılar. Cok da iyi gittik aslında. Vallahi nemelazım dört dörtlük devletin hakkını koruyan memurlar. Her şey iyi gitti. Kapıdaki Renault 12 nine römerkunun belgesi yok, kimden aldık kim yaptı kaça mal oldu hiç kayıt yok. Memur bunun kırmızı kalemle yazdı. Sonra bisikleti sordular onunda durumu römork gibi,onu da kırmızı ile yazdılar. "Neden kırmızı ile yazdınız "diye sordum ve cevabını da aldım"Haksız kazanç kategorisine girer devlet bunlara el koyar" dediler ve teşekkür edip gittiler. Nasıl ter bastı, nasıl boğazımı biri sipariş gibi nefesim daraldı bilemezsiniz, gitti bizim bisiklet ve römork endişesi ile. Kan ter içinde uyandım bu kabustan. Oh rüyaymış. Şimdi içime bir kurt düştü bugün meclis toplanacak. Ya rüyam gerçek olursa ?

(Hüseyin Cumaoğlu)



Yabancıların Türkiye'ye gelip yatırım yapması için TL nin döviz karşısında daha da değersizleşmesi gerekiyormuş

dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani birkaç ay içinde faiz %45-50 bandına dolar da 40-45 bandına çıkacakmış

(Hasan Mullaoğulları)