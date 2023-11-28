Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, 15 Kasım törenleri sonrasında adadan ayrıldıktan sonra gerek İngiltere’de yaptığınız temaslar, gerekse Türkiye’deki temaslarınız nedeniyle 10 gün buralarda yoktunuz. Geldiğinizde bir değişiklik gördünüz mü?



Sn. Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu’nda yasalar onaylanırken, genel kurula sorduğunuz ret, kabul, çekimser gibi sorular sırasında birkaç saniye bekleseniz fena olmayacak. Zira vatandaş ekranlardan genel kurulu izlerken ne olduğunu kimin neye ret ya da kabul oyu verdiğini görmek istiyor.



Sn. Dr. Özdemir Berova, bütçenin son aylarda fazla vermesi oldukça dikkat çekici. Anlaşılan o ki vatandaştan toplanan vergilerde artış var. Bu toplanan paralar vatandaşa hizmet olarak dönse çok daha iyi olacak diyoruz.



Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak 4 Aralık’tan itibaren Girne’ye ağır vasıtaların girişine düzenleme yapmanız ve çevreye çöp bırakanlara ağır cezalar kesmeniz çok yerinde kararlar. İnşallah uygulamayı başarırsınız.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak Karadenizlilerin organizasyonlarına destek vermenizle biliniyorsunuz. Bu yıl yine desteğinizi esirgemeyerek onlara gereken katkıyı yapmışsınız.



Sn. Hasan Sertoğlu, Aksa Liglerinde her geçen hafta hakemlerin kararlarının daha da fazla tartışılır olması dikkatlerden kaçmıyor. Hakemlerin bu formsuzluklarına sebep ne olabilir? Mental yorgunluk mu, yoksa baskı mı?

