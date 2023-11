SOSYAL MEDYANIN SESİ

Babutsaların Seçme ve Seçilme Hakkı Yoktur…

BABUTSA ismi Rumca Babutsosigadan gelen ve Kıbrıslı Türklerin de BABUTSA olarak isimlendirdiği ve çok sevdiği meyvelerden biridir…

İster Frenk inciri ya da yemişi deyin, ister dikenli incir, isterseniz Kaynana dili onun bizdeki orijinal adı Babutsadır…

Kendi kaderine terk edilen bu meyve Ağaçlarını veya kaktüslerin bazıları şanslıdır çünkü Cumhuriyetimizin 40.cı yılını gördü…

Amma Kaç tanesi 41.ci yılını görür onun garantisi yoktur…

Hiç bakım yapmadan, budayıp sulamadan ilaçlamadan her türlü doğa şartlarına direnip galip gelen bu Kaktüs türü Ağaçlarımızın bu sefer başı ciddi dertte…

Bu sefer verdikleri yaşam mücadelesini hepten kaybediyorlar, düşmanı çetindir ve yalnız hayatta kalmayı başaramazlar…

Öyle bir illet adeta kezzap suyu gibi…

Babutsaların seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi Babutsacılar Birliği de kurulmayınca siyasi otoritelerin de ilgisini çekmiyorlar…

Eğer bu konuda gereken tedbirler acilen alınmazsa çocuklarımız artık Babutsanın fotoğrafını okul kitaplarında ya da internet sayfalarında görecek…

Bu illetin Babutsayla duracağı da yoktur…Kaktüs türü ne kadar bitki çiçek Ağaç varsa sıra onlara gelecek…

Geç kalınmış, amma çok daha geç olmadan müdahale edilmelidir…

Her dilden imdat çağıran babutsaların eridiğini yok olduğunu ne gören duyan ne de yüreği sızlayan vardır…

Bu ağaçlar görünmez mi nedir, anlayamadım.

Onları ne Doğacılar, ne Çevreciler, ne Babutsacılar ne de ve Devleten duyuyor…

Gecikilen her gün onlarca Babutsanın yok olması demektir…

(Gürsel Uzun)



Kontrol şart: Bu memlekette bu kadar kaza çok, gün geçmiyor Alsancak -Lapta çevre yolunda kaza olmasın. Kazalarda her zaman geçe geç saatlerde oluyor. Genelli çok alkollü veya çok süratli. Biraz dikkat, hem kendinize zarar veriyorsunuz hem çevreye

(Fırat Ataser)





Rezilliğe bakar mısınız: ABD en büyük askeri güç olarak hem bölgede ve hem de vurucu donanma olarak Gazze önlerinde iken ABD Başkanı Joe Biden Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi. Daha bu söylemin yankıları sürerken, İsrail CIA'nın verdiği istihbaratla Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'yı basarak orayı toplu mezara dönüştürdü... CIA ihbarı, Hamas'ın karargâhının bu hastanede olduğuna ve rehinelerin de orada tutulduğuna dairdi... Hastaneyi toplu mezara dönüştüren İsrail orada ne Hamas'ı ve ne de rehineleri bulabildi... Mutlaka yargılanması gereken Filistin soykırımının işbirlikçisi Joe Biden emperyal rejimidir...

(Ahmet Tolgay)



At izi ile it izi asla karışmaz! İzi iyi bilen neyin ne izi olduğunu bilir ve ona göre yol çizer hiç merak etmeyin .

(Emirali Tatlıdil)