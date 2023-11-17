Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde gerçekleşen Cumhuriyet Resepsiyonu’na katılan konuklar Lefkoşa’nın serin havasından etkilenmişler. Acaba resepsiyonu açık alanda yapmanızın nedeni neydi?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, DAÜ konusunda dört yıl önce yapmış olduğunuz ‘DAÜ Batıyor’ uyarılarınız dikkate alınmış olsaydı bu durumda olmayacağını ifade ettiniz. Ancak bu arada hükümette olan sizin partiniz olduğunu unutmayın.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Pile konusunda son günlerde Pile Rum Muhtarlığı’nın atmış olduğu adımlar oldukça tehlikeli adımlar olduğunu söylüyorsunuz. Ancak unutmayın ki BM ile varılan mutabakat nedeniyle bu adımlar atılmakta.





Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Girne Antik Liman’da yürüttüğü tadilat çalışmaları sonucunda ışıl ışıl olan limanın görüntüsü herkesi mest ediyormuş. Demek ki biraz sabır, her için çözümüymüş.



Sn. Hasan Kılıç, DAÜ’de son 4 yılda yabancı öğrenci sayısının yarıya düşmesinin sebebi nedir? Üçüncü ülkelerde yeterli tanıtım yapılmaması mı? Yoksa DAÜ’nün imajının yurt dışına kötü yansıtılması mı?





Sn. Hasan Sadıkoğlu, her yıl olduğu gibi bu yılda Makenzi Plajı’ndaki hurmaların hasadı sonrasında dağıtımına başlanmış. Herhalde bir kere hurmalardan tadan vatandaşlar sürekli istiyorlar. Afiyetler olsun.

