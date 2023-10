SOSYAL MEDYANIN SESİ

DANIŞIKLI DÖĞÜŞ

Olaylara bir de böyle bakın.

Ülkede yolsuzluk, hırsızlık mı var, siyasetçiye vur, onu gündemden düşürme..

Sempatizanlarının gözünde mazlum, günah keçisi olsun, hatta "herkes yaparken iyi bizimki yaparken mi kötü". popüler siyasetçi modunda olsun.

"bir olsun ben olayım yeter".. vekillik maaşı garanti..

Fakat, "toplumun gazını almakla sorumlu" Ülkenin İNFLUENCER gaz tecileri;

"Bu ülke hukuk devleti, polisi var savcısı var. bunlar görevini yapmıyor mu acaba" diye soran yok?

Son iki olay :

1- Polis müdürünün çocuğu , sınavsız münhalsiz en çok yolsuzluk olan kuruma alınıyor, yani adaletin koruyucusunun başı, adaletsizliğin daniskasının baş aktörü..

Bir allahın kulu yazmıyor çizmiyor.. Başka ülkede olsa, zabıta müdürlüğü bile yapamaz..

2- Trafik ışıkları nedeniyle ölüm oluyor, vatandaş polise defalarca bildirdik diyor,

hiçbir gazeteci de demiyor ki: "polis müdürü sorumlu."

Vur siyasetçiye, adam yine gündem.. yok pilav yemiş, yok dağa tırmanmış..

Ciddi ciddi, danışıklı döğüş kokusu buram buram..

Arada sırada meyhaneleri turlayın, arkadaşları kadeh tokuştururken görebilirsiniz..

(Ediz Uzun)



İnsanda utanma duygusu olmayınca ya da kalmayınca her şeyi söyleyebileceğine, her şeyi yapabileceğine inanmaya başlar. Bir de "e bu zamanda herkes böyledir yahu, her kes menfaatine bakar, ne var yani her kes yapar" diyerek bunu normalleştirmeye çalışanlar vardır ki onlar da en az o utanma duygusunu yitirenler kadar bu bozulmanın, bu çürümenin ortağıdırlar. Süslenmek ya da egomuzu tatmin etmek için değil yüzleşmek için aynaya bakmaya başladığımızda bir şeylerin değişmeye başladığını göreceğiz.

(Kudret Özersay)







İsrail'e destek için özellikle Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya Yunanistan devlet başkanları açıklamalar yapıp hatta çoğu bizzat oraya günü birlik ziyarette bulunmalarının nedeni İsrail'in bu savaşta mağdur olmasından değil, bölgede gelişecek olan yeni oluşumlara destek veriyoruz petrolün paylaşımında da bizi unutmayınız bizim payımızı da ayırınız babında olduğunu düşünüyorum. Bu paylaşımda, gerek yeni petrol kuyularının kazılıp petrolün çıkarılması gerek boru hattı döşenmesi , petrolün devasa depolarda depolanması gibi aşamalarda kendi şirketlerinin de bu milyarlarca dolarlık pastadan pay kapma kavgası veriyorlar.

Bütün savaşlar bir paylaşım üzerine kurulur, bu savaşlarda ölen masum insanlar hesaba katılmaz kimin ne koparacağı önemlidir. Ha tabii ki bu savaşın çok kazanan tarafında silah üreten tekeller da vardır.

(Hasan Mullaoğulları)



Geçen haftalarda Yıldırım çukurları önüne dökülen zibillerden çukurun önü dolmuş tu. bir kısmını

Dozerle Çukurun içerisine atmışlar ve birde bant çekmişlerdi başka moloz dökülmesin diye

Meğer geçici olarak göz boyamaktı belediyemizin maksadı . . Yetmez bu pislikler birde tutuşturuyorlar.

Bölgede astımlı solunum yetersizliği olan hastalar var Lütfen bunları olsun bir düşünün

(Hasan Uzun)