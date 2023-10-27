Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Ankara’daki ziyaretleriniz çerçevesinde Türkiye’de meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden KKTC vatandaşları için Ankara’da oluşturulan koruluğa dikilen fidanlar sırasında duygulandığınız gözden kaçmadı. Umarız böyle bir acı bir kez daha yaşanmaz.





Sn. Sadık Gardiyanoğlu, yakında çıkacak olan muhaceret affı sonrasında sıkı denetimlere başlanacağını açıkladınız. Ancak bu söylemleri geçmiş dönemlerdeki bakanlarda tekrarlamıştı. Hatırlatmak isteriz.





Sn. Hüseyin Çavuş, hem toptancılar, hem de üreticilerle birlikte bir basın toplantısı yaparak son günlerde bir üreticinin yaptığı açıklamaları eleştirmeniz dikkat çekti. Anlaşılan bu sizin de başınızı ağrıtan bir konu.





Sn. Metin Feyzioğlu, Türkiye’de üretilen elektrikli araç TOGG Lefkoşa Büyükelçiliği’ne de verilmiş. Kullandıysanız TOGG mu yoksa GÜNSEL mi daha iyi bir araç?





Sn. Ertuğrul Toroslu, İskele Kaymakamlığı olarak yaz aylarının bitmesiyle birlikte İskele bölgesinde kıyı şeritlerinde bulunan karavanları kaldırmak için harekete geçtiniz. Ancak karavan sahiplerinin de sizden taleplerinde haksız da değiller. Umarız bir uzlaşıya varırsınız.





Sn. Mete Tümerkan, isminiz bir basın kuruluşunun Genel Yayın Yönetmenliği ile anılmakta. Hadi hayırlısı diyelim. Anlaşılan sizi ikna için önemli bir bedel teklif edilmiş. Kolay gelsin.

