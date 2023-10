SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bu yollarda “yaşamak” mucizeye dönüştü.

Trafiğe çıkmak kâbus!

Hele çoluğunuz çocuğunuz yollardaysa, sevdikleriniz, yakınlarınız; içimizde hep bir huzursuzluk var.

Ha bire ambulans sesi, gece, gündüz…

Beynimizin içinde yinelenen kara senaryolar, ‘acaba’lar, kaygılar…

Çıldırıyoruz!

Yetmezmiş gibi delice de bir yoğunluk, kalabalık, kontrolsüzlük…

Nüfus öyle…

Araç sayısı öyle...

Binalar öyle…

Üzerimize yıkılıyor ada yarısı ve biz onca öfkeyi, kahrı, bilinmezi sırtımızda taşımaktan yoruluyoruz.

(Cenk Mutluyakalı)



Trafik Ve Yol Güvenliğinde ; Polis Örgütü’nün trafik konusundaki tespitlerinin yanı sıra, trafikte yaşanan sorunların çözümünde her kesimin üzerine düşen görev ve sorumlukları bulunduğunu, bu paydaşların uyum ve işbirliği içerisinde çalışması halinde sorunların üstesinden gelinebileceği

Ülke gündemimizin her zaman ilk sıralarında yer alan trafik konusundaki mevcut aksaklıklarının giderilebilmesi amacıyla, tüm ilgili sektörlerin katılımıyla bir çalıştay düzeyinde ele alınması Halkımızı son derece mutlu edecektir.

Yol güvenliği ve trafikte yaşanan sorunlara genel olarak bakıldığında, yaşanan sıkıntıların sadece bir veya birkaç kurum üzerine yüklenerek çözüm üretilmesinin beklenmesi son derece hatalıdır.

Var olan sorunların çözümünde Devletin, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, sürücülerin ve yayaların sorumlulukları vardır.

Herkesin bu sorumluluk bilinci ile hareket etmesi halinde yaşanan sıkıntıların en alt seviyeye çekileceğine inanıyorum.

Polis Genel Müdürlüğü bu mücadelede olanakları oranında üzerine düşen tüm sorumluluklarını yerine getirme gayreti içerisinde olacağına inanmaktayım

Dünya Sağlık Örgütüne göre trafik kazalarında her yıl bir milyonun üzerindeki kişi hayatını kaybetmekte ve bu sayı gittikçe artmaktadır.

Ölümlü trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ı orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelmektedir.

Oysa bu ülkelerdeki toplam araç sayısı dünyadaki toplam araç sayısının yarısından azdır. Ülkemizde meydana gelen trafik kaza sebeplerine bakıldığı zaman; dikkatsiz sürüş, sürat, yakın takip, kavşakta durmama ile trafik levha ve işaretlerine uymama ve alkollü araç kullanmanın başı çektiği görülmektedir.

Ülkemizde kişi başına düşen araç sayısı diğer ülkelere oranla daha yüksek seviyededir. Bu oranın yüksek olmasının en önemli etkenlerinden birisi ise toplu taşımacılık sisteminin ülkemizde yetersiz oluşudur.

Özellikle şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için Devlet Kurumlarının, yerel yönetimlerle ve üniversitelerimizle uyum içerisinde çalışarak toplu taşıma ulaşım ağının kurularak acilen hayata geçirilmesi elzemdir.

Böyle bir çalışmanın yapılması halinde ülkemizde meydana gelen kazaların % 65’lik kısmını oluşturan şehir içi trafik kazalarında ciddi oranda azalma olacağı kanaatindeyim.

Kazalara etken unsurların başında yer alan sürat suçu 2023 yılında ?????? rakamı ile birinci sırada yer alırken, yapılan etkin denetimler sonucu 2022 yılında ?????’e gerileyerek ikinci sırada yer almıştır.

Kazaların meydana gelmesinde önemli bir etken olan süratin önlenebilmesi için ülkemizde sabit radar sistemi ve polis tarafından radar kontrolleri yapılmasına hız verilmelidir

Özellikle gelişmiş dünya ülkelerinde ağır vasıta ve otobüslerde kullanılıp sürat tespiti yapmaya yarayan ve araç üzerine monteli bulunan “takograf” sisteminin, ülkemizde de yasal mevzuata dahil edilerek tüm araçlarda kullanılması halinde sürat ile ilgili suçların azalmasında önemli fayda sağlayacağı görüşündeyim.

(Celal Harun)



Bir suçun iki kez cezalandırıldı bir ülke daha var mı? Düşünün ki Dörtyol hız limitine 100 km ile girdiniz. Önce sizi sabit kamera çeker ve 1 saniye sonra polis durdurup aynı suçtan bir ceza daha yazar... Oldu olacak 2 polis 2 radar tutsun biri yazsın çekilsin sonra diğeri yazsın!!!

Sonra yüz sene KKTC hukuk devletidir deyin. Hukuku bu hukuksuz uygulamaları denetlemeye davet ediyorum.

(Yusuf Özbil)