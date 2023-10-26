Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nde yeniden başkanlık yarışının başladığı anlaşılıyor. Zira Lefkoşa milletvekiliniz Hasan Taçoy, bu aralar ‘kurultay tarihi belirlensin’ cümlesini diline doladı.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda özellikle öğrenci fazlalığından dolayı sınıf eksikliği hat safhada olan yerlere ek sınıflar yapılması konusu zaman kaybetmeden başlamalı. Zira kış ayları geldiğinde dışarda iş yapmak zor oluyor.



Sn. Olgun Amcaoğlu, akaryakıtta fiyatları aşağıda tutmak için FİF’i kullandığınızı açıkladınız. Acaba tüp gaz fiyatları içinde böyle bir uygulama yapılamaz mı? Zira neredeyse 2 haftaya bir tüp gaza zam oluyor.



Sn. Hamit Bakırcı, yaklaşan Büyük Av sezonu öncesinde Erenköy Karpaz Belediyesi olarak avcılara köpeklerine cip takmaları ve belgelerini yanlarında taşımaları uyarısı yapmışsınız. Anlaşılan Belediyeniz bu yıl avcıların korkulu rüyası olacak.



Sn. Atilla Karaca, her yıl Sivil Savunma Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğiniz “Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2023” için çalışmalarınız hızla devam ediyormuş.



Sn. Derviş Ekşici, İsrail tarafından Filistin’e yapılan askeri müdahalede çok sevdiğiniz bir aile dostunuz ve ailesi hayatını kaybetmiş. Başınız sağ olsun, inşallah BM artık bu duruma el atar ve savaş biter.

