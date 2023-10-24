SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bazen bin kere düşünüp bir kere yazmak gerekir, hele dünkü gibi amacı hepimiz için malum, hassasiyeti korumak için kılı kırk yardığımız bir konu ise milyon kere düşünüp yazmamak bile gerekebilir.

Bu konu özelinde arkadaşlarıma, ailelere ve en çok da çocuklarımıza olan saygımdan dolayı kimseyle polemiğe girmeyeceğim.

(Mehmet Harmancı)



"MIŞ" GİBİ SORULAR

Mesela hayal edin, Bir ülke varmış, Yolsuzluk ve hırsızlık siyasilerin paçlarindan akar, ancak kimse yargılanmazmış, polis dava okumaz, savcılık dosyalarda mesele bulmazmış. ..

İste böyle bir ülkede bir sabah uyandınız, telefonunuzda bir mesaj :

"Size 90.000 TL maaş bağlayıp, o ülkenin polis genel müdürü yaptık"

Sabah işinize gittiğinizde ilk olarak ne yaparsınız?

a) Yolsuzlukların en büyüğü olan kurumu arar, oğlumu o kuruma sınavsız ve münhalsiz alınmasını isterim.

b) Bir külah alır , emekliliğim gele kadar sallar ve maaşımın yarısını sterlin yaparım.

c )Devlet memuru olan eşimi, üçlü kararname ile daire müdür nasıl yaptırırım diye başsavcılığı arar tiyolar alırım.

d) Gazetecilere, magazinsel soruşturmalardan bilgi aktarır, ben hariç, herkesi yerden yere vurmalarını sağlarım.

Böyle saçma bir hayal olmaz tabii..

ülkeyi de, sizin müdürlüğünüzü de "mış" gibi düşünün.. mesela yaniii...

(Ediz Uzun)



İnsanlığın gelişimi için ilim ve bilim hocalarına ihtiyaç vardır ;ölülere okuyan hocaları besleyen zihniyet ise insanlık düşmanıdır .Faydalı hocaları tercih eden toplumlar ile faydasız hocaların peşinden giden toplumların durumları apaçık ortadadır.

(Kubilay Merttuna)





UBP'de başkanın da seçileceği kurultay tarihi ile tartışma büyürken, Alicengiz oyunları da arşa yükseldi. Durup dururken birden arazi dağıtımı, sahte ilaç reçetesi ve yıllardır yaza yaza parmaklarımızda nasır dilimizde tüy çıkartan Kıb-Tek'teki ihale yolsuzlukları hayata geçirildi. Güzelde bunları kurultaymı akıllara getirdi. Ağa'nın eli tutulmaz Ağa neden yazıldığı çizildiği halde çok önceleri bu duruma 'Dur' deyip yapanları cezalandırılmadı. Neden Alsancak, Kayalar ve Girne'nin birçok bölgesinde ismi geçen büyük büyük efendilerin isimleri anılmıyor. Ah be kurultay sen nelere kadirsin diyeceğim.

(Taner Ulutaş)





Ne ülkemizdeki Ülker ve Atakom markası haksız yakıştırmaları hak eder, ne de Murat başkanın bu markalara veya Lefkoşa’daki anlamlı organizasyona karşı tepkisel bir düşüncesi olduğuna inanmam.

Kaldık 30-40 bin kişi bunun içinde.

Bence 1 asır daha var oluruz buralarda sonrasında da başkasınındır artık.

Sahip çıkalım ve kucaklayalım birbirimizi.

İyi ki Atakom ve onun gibiler var, iyi ki Tolga ve Mert Atakan gibi insanlarımız var bu ülkede. Tıpkı Murat başkan gibi. İyi ki varsınız

(Ahmet Özsoy)





Mağusa Belediyesi’nin Eski Eserler Dairesiyle yapılan protokol ile yıkılmaya yüz tutan veya yıkılan eserlerin tekrardan elden geçirilmesine el atması suriçinde yarım asırlık bir boşluğu doldurdu. Dış ve iç etkenlerle yıpranan, yıkılan taş duvarlarımız tekrar ayağa kaldırılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

(Okan Dağlı)

