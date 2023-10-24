Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığınızın 3. Yılı sona ererken, yapmak istediğiniz ama yapamadığınız ne var? Geride kalan 3 yılda Kıbrıs Türkü’nün adadaki varoluşu için oldukça önemli işlere imza attığınızı söylüyorsunuz. Acaba yapılan araştırmalarda aldığınız puan ne olur?



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı görevine başladıktan sonra bazı çalışmalar başlatarak devlet kasasına önemli bir girdi sağlamışsınız. Umarız diğer bakanlıklar da sizi örnek alır.



Sn. Özdemir Berova, Ekim ayının da sonuna doğru ilerliyoruz. Yani 13. Maaşlar için sadece 1 ay gibi bir zaman kaldı. Acaba Maliye’nin kasasında durum ne? Yine borçlanarak mı 13. Maaşlar ödenecek?



Sn. Osman Cook, Büyük Av sezonu için avcılar geri sayıma başlamışlar. Son beş gün kalmasına karşın birçok avcı halen dijital harita hazırlanmadığını söylüyorlar. Bizden iletmesi.



Sn. Necati Özsoy, KTSYD yönetim kurulu olarak İstanbul’da TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’i ziyaret ederek onunla yeni dönemde işbirliklerini konuşmuşsunuz. KTSYD üyelerinin AIPS’e üye olması konusu ile ilgili girişim yapılması çok yerinde olur.



Sn. Murat Şenkul, bizce kötü bir niyetiniz olmamasına karşın kullandığınız kelimeler farklı yöne çekilebildiği için yanlış anlaşılma oldu. Bu nedenle siz siz olun kullanacağınız kelimeleri seçerek kullanın.

