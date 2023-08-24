Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, siz partinizde olağan kurultayın 2024’te yapılacağını açıklamanıza karşın partiliniz eski bakan Hasan Taçoy ise olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısı yapıyor ve bunun parti meclisinin alacağını söylüyor…



Sn. Özdemir Berova, kamuda yetkili sendikalarla yapılan görüşmelerde göç yasası kapsamında devlette işe alınan çalışanlara artış verilmesi konusunu karar başladınız. Acaba bu Maliye’ye ne kadarlık bir yük getirecek?



Sn. Hakan Dinçyürek, Salı gecesi sizi Mutluyaka’da bir mekanda görüldünüz. Günün yorgunluğunu atmak için mi yoksa partideki son gelişmeleri konuşmak için mi bu mekan seçildi?



Sn. Oğuz Köse, sizi geçtiğimiz akşam Kürşat arkadaşınızla birlikte görmüşler. Herhalde yeni görevinizi kutluyordunuz. Bu arada pembe gömleğinizle oldukça dikkat çekiyormuşsunuz…



Sn. Necati Özsoy, hade hayırlısı olsun. 2023 yılı size uğurlu gelmişbir kere. Zira KTSYD başkanlığınızın ardından aldığınız en mutlu haber herhalde dede olacak olmanız. Allah analı babalı, dedeli, neneli büyütsün inşallah…



Sn. Mehmet Harmancı, anlaşılan o ki belediyede işler iyiye gitmiyor. Zira geçici işçi olarak alınan 35 kişinin işine son verilmiş. Umarız bu son olur…

