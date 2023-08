SOSYAL MEDYANIN SESİ

Böyle zor bir zamanda sen 59 milyon vergi bağışla ve sonra para yok diye ağla, peki siz kendi esnafınızın ayakta kalması için ne yaptınız? Her ay KDV leri almak için yakalarına yapışıyorsunuz, yurt dışından getirilen ürünün daha mağaza girmeden KDV sini de peşin alıyorsunuz bir de dönüp tekrar kesilen faturaların KDV lerini alıyorsunuz. Bu esnaf nasıl ayakta kalacak ve vatandaş nasıl daha uygun mal alabilecek lütfen söyleyin bize de bilelim. Esnafın oyları ile başa getirilen yetkililerden neden ses çıkmıyor ? SANAYİ ODASI, TİCARET ODASI, KÜÇÜK ESNAF SİZLER NAPIYORSUNUZ Neden kendi esnafınıza da sahip çıkmıyorsunuz? Yoksa sesinizi çıkarırsanız sizden mal almaycaklar mi?

Vergi Dairesi memurları, denetim için gittikleri bir meyhaneden, Başbakanlıktan gelen bir telefon, tehdit, baskı be hakaretle görevlerini yapamadan, ayrılıyor…

Bu olay dün akşam yaşanıyor…

Meyhane belli…

Müsteşar belli…

Memurlar belli.

Sonra da memurlardan görevlerini yapmasını bekliyoruz.

Memlekette Başbakan olsa…

O müsteşarım da görevde kalmaz, maliye bakanı olsa, memurlarım bugün o meyhaneyi didik didik eder…

Halk adına görev yaptığının farkında olmayanların yöneteceği ülkede bunlar gayet normal…

Herkese iyi uykular…

Vallahi Kıbrıslı Türk olduğumdan utandıracaksıniz beni. Ne fitne fesatsınız yahu öyle.Ganimet sizi deli etti. Be 20 yılda bitecek Ortadogunun en modern havaalanıni 12 yılda bitirdiler.59 MİLYON EURO vergi indirimi yapıldı diye Hz Isa'dan beter edip çarmıha cekeceksiniz adamları.

59 milyonluk size ne yapacak?Okul,hastahane,olmayan ilaçları alacaksınız,yolları onaracaksınız,liman yapacaksınız ?

Yok hicbirsey yapmayacaksınız alıştınız vrak vrak bağırmaya bu facebookcukta. Be Sanai Holding nerde? Eti nerede? Kıbrıs Türk hava yolları nerede?Aksa olmasa gandil yakacayık Santral ne durumda? Kıbrıs Türk Petrolleri nerede?

Alışın ve susun.İrade siz değilsiniz. ülkede şu anda kaçıncı sınıftasınız ona bakın.

Be Allahını duzlu suyu denize bile ayağınızı sokmak için yahudinin bariyeri kaldırması şarttır.Siz neyin peşindesiniz. Otellere misafirimiz görmeye bile gidemezsiniz .Tasma dakarlar sana ve süre verirler ne saat çıkacak diye.Ama bunun da bir formülü var "KUMARHANEYE GİDECEM"deyin.Yasa bilmez onlar hemen size bariyeri açarlar.

Ben hala Ali Kişmir'e açılan davalar gibi girişimlerle ne elde edilmeye çalışıldığını bir türlü anlayamıyorum. Kıbrıslı Türk toplumunun ifade özgürlüğüne olan düşkünlüğünü bir türlü anlayamamak da ne tür bir inat, kardeşim? Teşbih ve ironiyi hakaretten nasıl ayırt edemezsiniz? Bu tür kafayla yapılan girişimlerle bu toplumu getirdiğiniz nokta ortada. Kutuplaştırın kutuplaştıracağınız kadar bakalım, nereye kadar gidecek bu iş!? Bir de "akademisyen" şahitler bulmuşlar bu dava için ! Bizim bilim yuvalarında görevli karşı yakadan gelen "akademisyenler" bunlar. Herhalde oraların ruhunu ve havasını buraya taşımak için seçilmişler. Ben esas onların bu dava ve ifade özgürlüğüyle ilgili görüşlerini dört gözle bekliyorum! Bizim bilim yuvalarının ne kadar "eleştirel düşünce" ve kaliteli eğitim merkezleri olduğunu da bir kez daha teyit edecek tabii bu şehadetler. İşin diğer paradoksal yanı, Ali'nin Beyaz ev meselesinde ironik olarak söylediklerinin bin beterinin Beyaz evin esas sahibi Pavlidis için müzeye dönüştürülmüş diğer Mavi köşkte (o da Pavlidis'in eviydi) devlet ciddiyetiyle söylenmesidir.

(Mete Hatay)