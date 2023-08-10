Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, partiniz içinde yükselen sesler Kasım ayında bir kurultay yapılması yönünde. Hatta sizin başkanlıktan çekilmeniz ve seçime girmemeniz dilendiriliyormuş. Ama siz herhalde seçime gireceksiniz.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Türkiye’de yaptığınız temaslarda ülke ekonomimiz için kayda değer bir gelişmeye imza attınız mı? Yoksa bu temaslar iş ola mı yapıldı?
 
Sn. Alişan Şan, tatil için ailece Doğu Karadeniz turunu seçmişsiniz. Çok samimi ve neşeli kişiliğinizle geziye renk katanlardan olmuşsunuz.

Sn. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi olarak, ülkemizde bulunan Evkaf’a ait binaları restore edip halka sunmanız çok güzel. Son olarak Erenköy’deki tarihi okul binasını müze olarak düzenlemeniz çok yerinde oldu.
 
Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi Belediyesi olarak geleneksel olarak düzenlenen Pulya Festivali ile ilgili bu yıl bir etkinlik olmayacak mı? Zira geçmiş yıllarda genelde Ağustos ayı sonunda festival yapılırdı.
 
Sn. Erdal Özcenk, ülkemizin en büyük devlet üniversitelerinden olan DAÜ’nün yaklaşık 300 milyon TL’lik borcu olduğunu söylediniz. Bizce bu borcun nasıl oluştuğu sorgulanmalı.
 
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