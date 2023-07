SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bağıra bağıra anlatmak istediğiniz şeyleri,

Ağlaya ağlaya içinize gömünüz.

Ne gören Ne de duyan olur.

(Hasan Karas)



Bir hayalim var Gazimağusamız için.

Yolları pırıl pırıl,

Yaya geçitleri ışıl ışıl

Parkları yeşil alanları tertemiz

Çeveresi düzenli ve tertipli

Sarı çizgileri beyaz çizgileri ile yolları

Bir Mağusa hayal ederim

Çöpleri düzenli tertipli

Sokakları aydınlık ve güvenli

Deniz kenarları cıvıl cıvıl eğlenceli

Bir Mağusa hayal ederim

Güler yüzlü mutlu insanları

Bir Mağusa hayal ederim

Hayal edelim ki gerçek olsun inşallah ...

(Süleyman Özkoç)





SAYGI...

Kültürel mirasa sahip çıkmak için canımızı yiyoruz, buraları ayakta tutmak için canla başla çalışıyoruz.... En önemlisi "Değerlere saygı" diyoruz... Birileri buraları devşirmek için, yok etmek için, dönüştürmek için, tuhaf bir anlayışla adımlar atıyor...

Ta 15'inci yüzyıldan günümüze kadar (önceleri şapel, 18. yy'dan itibaren de kilise) kilise ve manastır olarak kullanılan Apostolos Andreas Manastırı'na mescit inşa etmek nasıl bir aklın ürünüdür?

Bu yanlıştan derhal dönülmelidir!

Biraz empati, biraz saygı her şeyi çözecektir...

Bir de olaya tersten bakacaksak eğer; Hala Sultan Türbesi'nin içinde buna benzer bir girişim olsa, yine şimdi yaptığımız gibi ortalığı kaldırıp oturtacağımızdan nasıl ki kimsenin şüphesi yoktur... Buna da müsaade etmemeliyiz, tepki koymalıyız...

Saygı... Saygı... Saygı...

(Serkan Soyalan)



Bilmeyen yöneticiler öğrensin :

Kıyılar, yalnız kamu yararına kullanılabilir. ( KKTC Anayasası Madde 1.)

Kervansaray Plajının peşkeş çekilmesine HAYIR

(Emine Dizdarlı)





2010 yılından beridir belediyelere memur kadrosu ile eleman alınamıyor. 13 yılda kaç tane hükümet, belediye başkanı değiştiğini bir düşünün. (Hem sağdan, hem soldan)

O dönemin hükümeti 6 ay içerisinde ‘sınav tüzüğü’ çıkarılacak ve bundan sonra belediyeler sınav tüzüksüz memur alamayacak dedi. Ve 6 ayda çıkarılacak denilen sınav tüzüğü 13 yıldır çıkarılmadı. Belediyelerde insanlar işe bir şekilde alınıyor, angarya çalıştırılıyor, bir şekilde halledeceğiz denilip kandırılıyor. İş istenirken uzay mühendisi muamelesi görüp, iş paraya ve makama gelince işçisin sen işçi kal şarkısı söylenip, elimizden gelen bu deniliyor. Bugünden itibaren bu işi deşmeye başlayacağım. Toparlayacağım her şeyi de sizlerle paylaşacağım. Hukuksal olarak da mücadele edeceğim. Görüşmek üzere.

(Merter Refikoğlu)



Her işinizden pis kokular geliyor, her işinizde bir şaibe

Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki bazı parsellerde değişikliğe gidildi..

Kim tarafından? 'Talan' Kurulu tarafından

Sebep neymiş? Değişen bilimsel koşullar ve ülke gerçekleri

Nedir bu değişen bilimsel koşullar? Nedir bu ülke gerçekleri?

Daha önce yapılan kaçak yapılar yasal statüye mi sokuldu?

Koktu be koktu...!

(Aral Moral)