Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, herhalde ülkeyi yöneten hükümetler arasında zam yapma şampiyonu sizin hükümetiniz olacak. Neredeyse zamsız gün geçmiyor.



Sn. Olgun Amcaoğlu, yani çalışanlara yapılan maaş zamları ve asgari ücrete yapılan artışın karşılığı iğneden ipliğe zamla mı olur? Bir ayda 5 kez akaryakıta zam yapılması kabul edilir bir durum değil.



Sn. Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığınız yorumlar çok ağır eleştirilere neden oluyor. Acaba biraz üslubunuza dikkat etseniz daha mı iyi olur? Zira bir bakan, kendi vatandaşını aşağılamaz.



Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak Interpol tarafından aranan 7 kişi hakkında ülkeye giriş yasağı getirmişsiniz. Sizce ülkeye girecek bir kişi orijinal kimliğiyle mi girer yoksa sahte kimlikle mi?



Sn. Ali Kamacıoğlu, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde başlatılan tadilatın uzaması nedeniyle sizlere yapılan eleştiriler anlaşılan moralinizi bozdu. Ama dert etmeyin bu bizim ülkeye münhasır bir olaydır. Konuşulur ve sonra da unutulur.



Sn. Enver Kaya, Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi’nin son gecesinde oldukça duygusal dakikalar yaşanmış. Bu organizasyonda emeği geçenleri kutlarız.

