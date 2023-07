SOSYAL MEDYANIN SESİ

Gün içerisinde 2 defa elektrikleri kestikten sonra hızını alamayan Kıb-Tek simdi yine elektrikleri kesti ama bu defa ayıp olmasın diye sokak ışıklarını kesmedi. Düşünün mahallede evlerimizde elektrik yok fakat sokak ışıklarımız yanıyor. 188 arayıp rica etmek istedim, lütfen sokak ışıklarını kesin evlerimize verin diye ama 45 dakikadır sıra bana gelemedi.

(Doğuş Civisilli)



Havaalanı hizmetleri iki ana kısma ayrılır.

Hizmet alan bireylerin tüm işlemleri.

Uçuş / uçak / kargo/ bakım, güvenlik işlemleri.

Burda görünen aksaklıklar sadece birinci kısım ile ilgili. Diğer ikinci kısım ki bu can ve mal güvenliği tehlikesi taşır, acaba ne durumda

(Batuhan Halim)



Ercan’da son durum özeti bu…

Uçaklar kalkamıyor, yolcu valizini veremiyor, verenler uçağın yanına gidip valizini teşhis ediyor, karışıklık yaşandığı için ondan da vazgeçildi. Klimalar, yürüyen merdivenler çalışmıyor, yolcular bir aşağı bir yukarı 56 basamak (saydım) inip tekrar çıkmak zorunda kalıyor. Görevli kimse yok, sıcaktan tere battık. Ama iyi tarafı da şu: bir haftada yürüdüğüm yolu bugün yürüdüm…

Yazıklar olsun…

(Hüseyin Ekmekçi)



Daha açılalı 5 gün oldu. Ercan'da perişanlık yaşanıyor. Bunu kimin üzerine yıkacağız? Her fırsatta yatırım yapmayıp bizzat zarara sürüklediğiniz KIB-TEK'i mi? Dualarla açtığınız Ercan'dan aldığınız bedduaları ne yapalım? Yaşanması muhtemel felaket için de KADER dersiniz artık. Ne de olsa alıştınız!

(Canan Onurer)





Alelacele, o kadar eksiğe ,aksaklıklara ve açılması uygun değil raporuna rağmen, yangından mal kaçırırcasına açtığınız ve açıldığı günden itibaren sorunları bitmeyen ve uzun süre bitmeyecek olan hava alanına gösterdiğiniz özeni ve harcadığınız zamanı, keşke bu yıl hala daha nerede ve hangi şartlarda eğitim göreceği belli olmayan okullardaki çocuklarımız için de harcasaydınız. Her şeyinizle fiyaskosunuz.

(Sertel Ağdaş)



Anayasa’yı defalarca deldiniz

Ağzınız dolu dolu söylediğiniz “devlet”in kurumlarını by-pass etmekten hiç çekinmediniz

Yaz bitti bitiyor, hükümet ortağı partinin vekiline verdiğiniz Girne Limanı restorasyonu ihalesini yüzünüze gözünüze bulaştırdınız, turizm sezonunda limanı bitiremediniz

Ercan Havaalanı’nın yeni terminal binası tam olarak tamamlanmadan açtınız, bunu da yüzünüze gözünüze bulaştırdınız

Yönetememenin, bu ülkeye, ülke demokrasisine sahip çıkmamanın, bu ülke insanını sevmemenin en güzel örneğini gösterdiniz, yaşattınız, öğrettiniz...!

Bravo...!

(Aral Moral)