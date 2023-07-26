Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, bir yerel basın organına verdiğiniz demeçte ‘yeni havalimanı terminalinin hiçbir eksiği yoktur’ demiştiniz. Acaba dün öğleye kadar yaşanan kaostaki elektrik sıkıntısı bir eksiklik değil mi?





Sn. Ziya Öztürkler, ilerleyen günlerde köylerde kırsal kesim arsaları dağıtımı yapılması için çalışmalar var mı? Zira köylerde gençler bu arsaları bekliyorlar.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılı ile ilgili geçtiğimiz günlerde okul müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirmişsiniz. Bu toplantıda sizden müdürlerin en fazla istediği neydi acaba?



Sn. Murat Şenkul, Bakanlar Kurulu kararı ile Kervansaray Plajı’nın Girne Belediyesi’nden alıp özele verilmeye çalışıldığını açıkladınız. Umarız bu çalışmada bir yanlışlık vardır.



Sn. Katip Demir, Şehitler köyünün su problemini kökten çözmek amacıyla Yeniboğaziçi Belediyesi olarak yeni su isale hattı döşemişsiniz. Allah kolaylık versin.



Sn. Hamit Bakırcı, Dipkarpaz Belediyesi olarak dün kardeş belediyelerinizden olan Sincan Belediyesi ile yeni işbirliği görüşmeleri yapmışsınız. Hayırlısı olsun.

