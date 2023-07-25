SOSYAL MEDYANIN SESİ

Son zamanlarda Apostolos Andreas'da bir mescid yapılacağı dedikodusu yayıldı etrafa. Orada sözde gömülü bir Müslüman sahabe varmış. Etnik-Milliyetçiliğin yanında son günlerde bolca din soslu yeni bir milliyetçiliğin etrafımızı sardığını gözlemlemekteyiz. Her gün yeni mekan kapmacalar, dönüştürmeler, kutsiyet icat etmeler gırla devam ediyor bu bağlamda. Bu yeni milliyetçilikle adadaki aidiyetimizi Arap akınlarına kadar dayayacaklarını sanıyorlar bu efendiler. Daha doğrusu ada Müslümanlarının adadaki hak iddialarını taaa 7. yüzyıla götürmeye çalışıyorlar. Bu tür yatır üzerinden siyaset yapma veya ekonomik kazanç sağlama hikayeleri tüm dinlerde mevcuttur.

(Mete Hatay)



En azından yayınlayın elektrik kesinti programınızı. Elektriksiz kalamayacak kadar sağlığı bozuk insanlar var ve elektriksiz çalışamayacak iş yerleri var. Herkes kendini bu programınıza göre ayarlasın. Zaten düzelecek diye bir ümidimiz yoktur,en azından bir haber verin. Hem kendimizi de tesilli etmiş oluruz,2023’ de teknolojiyi kullanırız diye..

(Hüseyin Zeden)



Kıbrıslılara…

“Sizi Rumdan kurtardık ama laiklik belasından kurtaramadık” demek…

Bu cesarete sahip olmak…

Bunu söyleyebilme özgürlüğü…

Cevap veremeyen bir;

Vakıflar İdaresi…

Din İşleri Başkanlığı…

Eğitim Bakanı…

Başbakan…

Cumhurbaşkanı…

Bu siliklik…

Bu zavallılık…

Oldu olacak, “KKTC laik değil” deyiverin…

Sizden cesaretli bir imamın çizdiği yolda ilerleyin…

(Hüseyin Ekmekçi)



Gençler! Kıbrıs Türklerinin geçmişte bu ada'da neler yaşadıklarını, nasıl yaşayabildiklerini, bu günlere nasıl gelindiğini, niçin geçmişte binlerce şehit verildiğini ve KKTC'nin nasıl kurulduğunu mutlaka kitaplardan okuyunuz, atalarımıza sorup öğreniniz ve geleceğe emin adımlarla öyle yürüyünüz! Yoksa ada'da ne Türk idaresi kalır ne de Türk kalır! Bakınız Mustafa Kemal Atatürk ne demiş!

(Hasan Çakır)



ANTİKA İŞLER UYGULAMASI: Aheste restorasyon sürerken, Girne Antik Liman’a dökülen beton zemin sökülüp yerine çakıl taşı döşenecekmiş!.. Oluşan tepkiler üzerine Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin kararı imiş bu... Peki, zemine beton dökülürken proje paydaşlarından biri ve denetimin baş sorumlusu olan bu daire neredeydi?.. 2023 turizm mevsiminin başında bitirileceği açıklanarak başlatılan projede birkaç aylık bir zaman kaybı daha!.. Dileyelim ki bir yılan öykümüze daha dönüştürülen bu restorasyon projesi 2024'ün turizm mevsimine yetiştirilerek tamamlanabilir... Zaman ve para kaybına neden olan basiretsizlikler!... Oysa tarihi bir restorasyona başlanırken projenin tüm paydaşları bir araya gelir, her şey ve nelerin yapılacağı en ince detayına dek planlanıp programlanır, titizlikle kayda alınır ve hiç aksamadan saat gibi çalışacak sıkı denetimli bir uygulamaya geçilir... "Nerede bizde böylesi duyarlılıklar!" hayıflanmasını yapacağımız olumsuz bir durumla daha yüzleştirildik işte!.. Antik Girne Limanı restorasyon projesinde tarihe karışmış antika işler birbirine eklenmekte!..

(Ahmet Tolgay)

