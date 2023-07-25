Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, son günlerde akaryakıta yapılan zamlardan sonra özellikle tarımla uğraşan vatandaşlar maliyetlerin artması fiyatlarında düşük gitmesi nedeniyle büyük sıkıntı içine girmişler. Acaba tarım sektörüne ucuz akaryakıt temini konusu gündeme geldi mi?





Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde tatil yapmak isteyen vatandaşlar, otellerin fiyatlarının uçuşa geçmesinden dolayı tatil planlarından vazgeçiyorlarmış. Turizm Bakanlığı olarak geçmiş yıllarda yapılan yerli turistlere özel kampanyalar konusunda bir çalışma yapılması mümkün değil mi acaba?



Sn. Olgun Amcaoğlu, son 1 ayda arka arkaya her hafta yapılan akaryakıt zamları acaba bu hafta duracak mı? Yoksa zamlar sürecek mi? Zira Türkiye’de yine zam yapılmış.



Sn. Erhan Arıklı, hizmete açılan yeni havalimanı terminalinde halen daha inşaat çalışmalarının devam ettiği iddia edilmekte. Asma tavanların çakılmadığı elektrik kablolarının meydanda olduğu söyleniyor.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesindeki plajlarda eksik olan çöp bidonlarını hemen plajlara yerleştirerek önemli bir eksikliği gidererek vatandaştan da takdir aldınız. İyi çalışmalar.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik bölgesinin BTM 2’deki takımlarının yarı finale kalması sizi herhalde mutlu etmiştir. Herhalde bölge takımlarının bu başarısının devamı için bir teşvikiniz olacak.

