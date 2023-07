SOSYAL MEDYANIN SESİ

Gerçek kahramanlardan biridir Özcan abi. Kitaptır, ansiklopedidir. Dik başlıdır. Hep mü adetle etti.

Neyse mücadele, hep orada oldu.

Mevzi…

Saha…

Basın..

Meydan…

Ben son 33 senesine şahit oldum.

İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Ben hayranım da gendine.

Bu çağın adamları hiçbir şeyi beğenmez, normaldir.

Ne boyun eğdi, ne alttan aldı, ne eğildi, ne büküldü…

Aşağıda kendini anlatırken bile kibar kibar geçiştirdi.

Ne ölüyü incitti, ne diriyi.

Bu düzen kurulsun diye her yerde mücadele etti, dava adamlarının en yakınıydı.

Ama düzen kurulduktan sonra ganimete dalanlar, onun da hakkını yedi.

Hakkını yeyenler leb-i derya emeklilik yaşarken, küçük bir evde, standart emekli maaşı ile yaşıyor.

Öğretmeye, mücadeleye, devam ediyor.

Saygım büyük…

(Hüseyin Ekmekçi)



Polis Muhaceret’e gittiğiniz zaman yaşadığınız manzara içler acısı!

Adaya giriş çıkışlarını gösteren belgeyi almak için gitmek zorundasınız, çünkü kurumlar arası bilgisayarlar birbirini görmüyor henüz, o nedenle, insanlar geziyor, belge topluyor!

Yirmi metrekare bir odada belki yüz kişi sıra bekliyor, sıcağın içerisinde, alt alta, üst üste… İnsanlıktan uzak bir sistem, mekan, işleyiş… Hayvan muamelesi yapılıyor insanlara…Lefkoşa’daki “Hayvan Barınağı”ndan beter bir altyapı var, ortada…

Polise de eziyet, yurttaşa ve yabancıya da…

(Cenk Mutluyakalı)



Ayıptır ayıp

Galıbınıza tüküreyim sizin şu TL "yi ne hallere düşürdünüz.

Ulan sizin ecdadınızda hayır yok be. 20 senedir AK Parti ve Erdoğan ama yani öncesi de böyle .oktandı. 1 TL’nin 1 milyar olduğu günleri gördük yaşadık gene mi Allah müstehakınızı versin artık!.

(Hasan Mullaoğulları)



Aralarında 100 metre mesafe dahi olmayan iki büyük marketten birinde 31 TL olan bir ürün diğerinde 39 TL ise marketlerimiz gerçekten iyi denetleniyor demektir...

SOYGUN VAR

(Göktürk Ötüken)



Bu hayvancının hiç yüzü gülmeyecek 7 yaşından beri bu işi yaparım ha bu sene ha seneye K .K. T. C tuzağına yakalandık . Bir ümit der herkes ama olmaz çünkü başımızdaki yöneticiler hayvancıya gereken değeri ve ilgiyi göstermez. Çocuk mu okutacan hayvan mı yeyecek, mazotcumu yeycek, tarla icarımı verecen markete mi verecen hergün zam bu hayvancının malı aynı yerde sayar. Çıkın be o klimalardan görün bu hayvancılık yapan insanları ne zorluklar içindedir.

(İsmail Özgünel)





TL ile ürün satan yer kalmayacak 6 ay içinde işte o zaman bu ülkede yaşanacakları hayal edemiyorum.. Soğan ekmek yeriz diyenler Ekmek 5 Euro (Su an 150 TL) 6 ay sora kim bilir

(Salim Tayançlı)