Mesajınız var

Sn. Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında "Bayrak Yürüyüşü" etkinliğinde siz de bulunarak Cumhurbaşkanı Tatar’la birlikte en önde yürümüşsünüz. Sayın Tatar antrenmanlı olduğu için etkilenmedi ama siz herhalde zorlandınız diye düşünüyoruz.



Sn. Dursun Oğuz, yanı başımızda Türkiye’de ve Yunanistan’da orman yangınları büyük zararlara yol açıyor. Herhalde bizim Orman Dairesi ve orman koruyucuları teyakkuz halindedir.



Sn. Ziya Öztürkler, Karpaz bölgesi için bölgedeki derneklerden SOS sesleri yükselmeye başladı. Güzelim yeşil Karpaz bölgesinin heba olmaması için biraz daha bölgeye önem göstermenizde fayda var.



Sn. Turgay Deniz, ülkemiz ticaretini özellikle Türki devletlere açmak için başlattığınız çalışmalar kapsamında Azerbaycan’da temaslar yapıyormuşsunuz. Umarız olumlu geri dönüşler alınacaktır.



Sn. Uğur Dereliköylü, Akçay Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan ipek koza işlerinde bu yıl oldukça güzel bir hasat yapmışsınız. Umarız sizin açtığınız bu yol ülke geneline yayılarak çoğalır.



Sn. Hasan Sertoğlu, bazı küçük futbolcu velileri havaların aşırı sıcak olmasından dolayı çocuklarını bundan sonra maçlara göndermeme kararı almış. Haksız da sayılmazlar yani değil mi?

