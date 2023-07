SOSYAL MEDYANIN SESİ

Dünyada tahıl sıkıntısı olunca, domino etkisiyle başka tüketim maddeleri de etkilenecek. En başta ekmek ve diğer unlu mamüller pahalanacak.

Bir sorun bitmeden diğeri gündem oluyor.

Yorgun gezegen sorunlarla boğuşurken, yangınlar, seller, depremler ve diğer doğal afetlerle insanları hizaya getirmeye çalışıyor.

(Arif Baykal)



Venizelos- Atatürk,

Mitçotakis-Erdoğan. İyi niyetle, samimiyetle, art niyetsiz yaklaşımla, ikisi de NATO üyesi olmalarına rağmen, yıllardır süren Yunan-Türk uzlaşmazlığı, gerginlik, düşmanlık hislerini ve davranışlarını geride bırakarak, çöplüğe taşıyarak, , ciddi dostluk ve iyi komşuluk bağları yaratarak, koruyarak, güçlendirerek , tarihde , yeni bir sayfa açabilirler Ege de, Kıbrısta , ılımlı politika izleyerek , geçmişte yaşanan olumsuzlukların üzerine sünger çekebilirler. Zaman ve ortam müsaittir. Miçotakis ve Erdoğan, cesaretlendirilmeli, desteklenmelidir. Kavgasız belasız, karşılıklı saygı ve anlayış her iki ülkenin ve ulusun yararınadır. Barış, huzur ve refah içinde, dost komşular olmak varken, düşmanca davranış, kin, nefret, intikam hisleri kime , ne yarar sağlayabilir ki ! İki ülkenin siyasi liderleri ve halkları ,yeni barışçıl , güvenli yol haritaları çizmeli ve uygulamalıdır. İnşallah, 2023 yılı sona ermeden, olumlu ferahlatıcı gelişmeler görürüz hem Kıbrıs’ta hem de Ege’de..

(Özcan Özcanhan)



Kıbrıs'ta en güvenilir meteorolojik kaynaklar:

▪︎ 1. Met office: Kıbrıs Cumhuriyetinin resmi meteoroloji sayfası.

▪︎ 2. Ersin Tatar: KKTC Cumhurbaşkanı.

▪︎ 3. Kıbrıs Adası Hava Meraklıları Facebook Grubu

▪︎ 4. Kittas Weather

▪︎ 5. KKTC Meteoroloji Dairesi

▪︎ 6. Weather Enthusiast of Cyprus Facebook grubu

▪︎ 7. BBC Weather

▪︎ 8. Google.

Liste ve sıralama kesindir, yanılma payı yoktur.

(Cenk Özdağ)



Yazıklar olsun yıllardır bu elektrik problemini çözemediniz.

Hergün yeni yapılan apartman ve villalar devreye girip sorunu dahada büyüteceĝi belliyken ne yaptınız ?

Sadece oturup seyirmi ettiniz?

Bence ilgililerin biraz onuru ve kişiliği varsa bu işi biz beceremiyoruz ,yapamamızın sebepleride budur budur deyip o koltukları meşgul etmemeniz lazım.Bu işin normal reaksiyonu budur.

En azından o erdemi gösterin.

İnsanlar her dakika bu mecrada bela okuyor. Hepsinin boşa gideceğini sanmayın.

(Kemal Köseoğlu)



Eyvah!.. Tahıl koridoru kapatıldı: Dünyayı olası bir gıda krizinden korumak için oluşturulan Ukrayna çıkışlı Karadeniz tahıl koridorunda, anlaşmanın süresi bugün sona erdi ve Rusya koridoru kapattığını duyurdu... Türkiye'nin aktif girişimleriyle oluşturulabilen bu koridordan geçirilen on milyonlarca ton tahıl sayesinde dünya çok korkulan gıda krizini savuşturabilmişti... Savaş içindeki Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri... İnsancıl koridoru kapatan Rusya verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürmekte ve koridorun yeniden açılabilmesini verilen sözlere sadık kalınması şartına bağlamaktadır... Tahıl koridoru anlaşması bugüne dek 3 kez uzatılmıştı... 4'ncü uzatma olmazsa tahıl ürünleri darlığının dünya için yeni bir sorun oluşturması kaçınılmazdır....

(Ahmet Tolgay)