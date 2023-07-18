Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, neredeyse her gün sabah saatlerinde yaptığınız ülkemiz havası ile ilgili paylaşımlar gözden kaçmıyor. Ancak yaptığınız paylaşımlar ülke ekonomisi ile ilgili olsa daha iyi olacak gibi.



Sn. Ünal Üstel, ülkede yaşayan kişilerden yerlisi, yabancısı, misafiri, anlayacağınız herkes yapılan elektrik kesintilerine tepkili. Neredeyse 40 yıldır değişmeyen gündem elektrik kesintileridir. Artık bir çözüm şart.



Sn. Ziya Öztürkler, ülkede her geçen gün değişen insan profillerinden dolayı artık yerli halkın ülkeden kaçışı düşünmeye başladığı ifade ediliyor. Ülkedeki yabancı nüfusun ne kadar olduğu konusunda bir bilginiz var mı?



Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi bölgesinde yeni su fiyatlarıyla ilgili alınan karar bölge halkı ve üreticileri oldukça kızdırmış. Fiyat yükseltmek yerine kaçakları tespit etmek en azından vatandaşları mağdur etmez.



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Girne – Alayköy Belediyesi Rallisi kapsamında Yenikent’te yapılan şov etabında sizde co-pilot oldunuz. Acaba bu heyecanı herkes tatmalı mı?



Sn. Aytaç Karavezirler, yeniden Futbol Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmak için başvurunuzu yapmışsınız. Acaba bu kararı almanızda en büyük etken nedir? Herhalde sağlığınız konusunda endişeleriniz kalmadı.

