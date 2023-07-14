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SOSYAL MEDYANIN SESİ

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SOSYAL MEDYANIN SESİ
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Şimdi yeni Asgari ücret çalışanların eline geçene kadar bu önümüzdeki 18 günde “Asgari ücret arttı” gerekçesiyle yapılacak olan zamları kim denetleyecek? Kaç kişi bu konuda görevlendirildi? Yoksa madem gerekçe belli zam serbest mi? Örneğin bu 18 günün sonunda 1 kilo meyve 300 TL’ye, 1 çocuk bezi 750 TL’ye satılırsa asgari ücret gerçekten artmış mı olacak? Ve tüm bunlara çare olarak asgari ücreti bir daha artırdığımızda tekrardan aynı döngü sonucu bir diş macununu 1,000 TL’ye mi alacağız?
(Mehmet Ekin Vaiz)
 
Dünyanın en güzel insanları gönlü geniş insanlardır.
Ne verecek sevgileri biter
Ne de bölüşecek ekmekleri.
(Hasan Karas)
 
Kamuda “yasa dışı iş ve gelir"le ilgili siyasi ve sendikal elitler arasında uzun yıllardır “görmezden gelme” üzerine sessiz bir uzlaşı var.
Bir nevi “rüşvet” böylece meşrulaşıyor; kamusal görev olarak size sunulması gereken onca hizmet için üzerinden para ödüyorsunuz ayrıca…
En yaygın suç türlerinden biri de bu ama ne “soruşturma” var, ne de “eylem.”
Barem içi artışın yüzde sıfır virgül buçuğu kesilse "yasal hak" diye grev sebebi olurken, “yasa dışılık” umursanmıyor, özel sektörde işsizliği ve güvencesizliği büyüten bu kamusal utanca karşı kimse kılını kıpırdatmıyor.
(Cenk Mutluyakalı)
 
 
Çoğunun dilinde bir ‘istikrar’dır da gider
Sihirli sözcük adeta
“Abra kadabra” gibi bir lakırdı
İsikrar, istikrar, istikrar
Yok mu bu memlekette isikrar?
Trafik kazalarında istikrar
Suç oranlarının artışında istikrar
Fakirleşmede, çevrenin talan edilmesinde, arsızlıkta, yolsuzlukta, hırsızlıkta istikrarlı bir şekilde artış gözlemlenmiyor mu?
Her gün taa uzaklardaki Torosları görebiliyorsunuz da, burnunuzun önündeki çirkefi, yalanı, dolanı, talanı görmüyor musunuz?
Tüm bunlar ve daha niceleri istikrar değil de nedir?
(Aral Moral)
 
 
Dakika bir, gol bir…
Bu hayat pahalılığında özel sektör çalışanlarının nasıl geçineceğini hiç düşünmeden, önceki ün naz niyaz asgari ücrete 2 kuruşluk bir artış yaptınız. Dün akaryakıt fiyatlarına bir ayda beşinci zammı açıkladınız.
Tebrikler, çok başarılısınız
(Ayşe Menekşeli)
 
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