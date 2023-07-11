SOSYAL MEDYANIN SESİ

Öneriyorum:

20 Temmuz geçit resmi

Ülkemizin değişen nüfusu yapısına paralel olarak 20 Temmuzda idrak edilecek olan şanlı 20 Temmuz resmi geçitinde yeni unsurların da törene dahil olmasını ve dahi bu unsurların önde gelen popolarının protokolde (önde gelen popolar) mevcut önde gelen yerel poplarla birlikte temsil edilmesini öneriyorum.

Törene yeni eklenecek unsurlar:

● İskelegrad Rus silahsız

kuvvetleri

● KKTC Afrika Federasyonu

● Güney Asyalı çalışanlar Konfederasyonu

● Tatlısu Bölgesi İskandinav Cemaati

● İran’dan Canını İskele’ye Zor Atanlar Cemahiriyesi

● Girne Yüzer Gezer Nüfusu

● KKTC’li Türkmenistanlılar Diasporası

Öneratör ve isteyenenin bir yüzü karalatör

NOT: Şanlı törenimize olması gerektiğini düşündüğünüz başka unsurları önerebilirsiniz.

(Cenk Özdağ)







Şehit Şener ve Şener Ağaoğlu



Şener Enver, 1974’te, düşman havan toplarının şarapneli ile fena vurulmuş ve yanı başımızda şehit olmuştu. Aramızdan, ilk şehidimiz. Çok fena bozulmuş yıkılmış ve hüngür hüngür ağlıyordum. Hıçkırıklarım durmak bilmiyordu. Silah arkadaşımız, Zübeyir Ağaoğlu, beni teselli etmeye çalışıyordu. "Ağlama kardaş, eşim hamiledir, çocuğumuz erkek olursa , adını Şener koyacağım. Şehidimizi yaşatacağım..." demişti. Ve sözünü tuttu, dediğini yaptı.

Yıllar sonra bir gün evime geldi. Yanında bir delikanlı genç, kucağında bir bebek. İşte Şener ve torunum dedi. Gözlerime inanamadım. Şener elimi öptü. Onu bağrıma bastım, yeniden ağlamaya başladım.

1974 harekatlarını ve savaşı, yaşadıklarımızı bu günlerde tekrar hatırlamaya anmaya başlarken, bu olayı sizlerle paylaşmayı uygun gördüm..

Gerçek, yaşanmış, hayat hikayesi.

(Özcan Özcanhan)





Şimdi de kiralık konutlara yöneldiler:

Güney Kıbrıs'taki astronomik konut kiralarından "el aman" çeken Rum komşular şimdi de KKTC'deki kiralık konutlara yöneldiler... Onlara göre KKTC konut kiraları düşük... Marketlerdeki ürünleri kaldırıp kaldırıp götürürlerken bu duruma gıpta ile bakan Türkler zaten kolay bulunamayan kiralık konut kriziyle de karşı karşıya kalacaklar... Parası olan malı - mülkü götürmekte, parasızlar "ah" çekmekte...

(Ahmet Tolgay)



İster inanın ister inanmayın.

Bir yerde okudum dünyada nüfus oranına göre en çok Mercedes ve BMW Araç KKTC de. Yine nüfusa göre en çok akaryakıt tüketen ülke KKTC

Ve yine kişi başına düşen araba sayısı ile lider KKTC.

Doğru mu yanlış mı bilemem. Ama gözüme ve mantığıma bakınca doğru olabilir.

Kendi kendime soruyorum "neden acaba?"

Unutmusum biz Türk'üz. Eskiden At Avrat Silah. Şimdi Araba Avrat Kumar.

(Hüseyin Cumaoğlu)

