Mesajınız var

Sn. Zorlu Töre, bugün ülkemize gelmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un kaç kişilik bir ekiple geleceği belli oldu mu? Herhalde kalabalık bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.



Sn. Alişan Şan, Göç Yasası adıyla bilinen yasa kapsamına giren memur ve işçi devlet çalışanlarına hayat pahalılığı yanında ekstra bir artış verilmesi konusunda daha öce söz vermişsiniz. Acaba bunu gerçekleştirebilecek misiniz?



Sn. Ziya Öztürkler, ülkedeki nüfusun ne kadar olduğunu aşağı yukarı biliyor musunuz? Kesin bir rakam için neden bir nüfus sayımı yapılmıyor? Buna çok zaruri bir şekilde ihtiyaç var.



Sn. Hasan Taçoy, hazırlanmış olan kamu çalışanlarının mesai saatlerini düzenleyen yasa tasarısı acaba kış mesaisinin başlangıcına kadar yasallaşacak mı?



Sn. Kemal Köseoğlu, bakıyoruz da BTM maçlarını izlemeye devam ediyorsunuz. Anlaşılan Yeniboğaziçi’ne genç yetenekler kazandırmak için tarama yapıyorsunuz. Kolay gelsin.



Sn. Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurulunda seçim sonucunda bir farkla olsa da seçimi kazanarak 11. KTSYD başkanı oldunuz. Tebrik ederiz. Allah yardımcınız olsun.

