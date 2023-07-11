banner913
banner932
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
37 0
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
11 0
 
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
22 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
1.8B 0
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
22 0
YDÜ’den bir ilk daha
YDÜ’den bir ilk daha
22 0
Ötüken rövanşı aldı
Ötüken rövanşı aldı
89 0
banner964

Mesajınız var

banner476

banner825
Mesajınız var
banner960
Sn. Zorlu Töre, bugün ülkemize gelmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un kaç kişilik bir ekiple geleceği belli oldu mu? Herhalde kalabalık bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.
 
Sn. Alişan Şan, Göç Yasası adıyla bilinen yasa kapsamına giren memur ve işçi devlet çalışanlarına hayat pahalılığı yanında ekstra bir artış verilmesi konusunda daha öce söz vermişsiniz. Acaba bunu gerçekleştirebilecek misiniz?
 
Sn. Ziya Öztürkler, ülkedeki nüfusun ne kadar olduğunu aşağı yukarı biliyor musunuz? Kesin bir rakam için neden bir nüfus sayımı yapılmıyor? Buna çok zaruri bir şekilde ihtiyaç var.
 
Sn. Hasan Taçoy, hazırlanmış olan kamu çalışanlarının mesai saatlerini düzenleyen yasa tasarısı acaba kış mesaisinin başlangıcına kadar yasallaşacak mı?
 
Sn. Kemal Köseoğlu, bakıyoruz da BTM maçlarını izlemeye devam ediyorsunuz. Anlaşılan Yeniboğaziçi’ne genç yetenekler kazandırmak için tarama yapıyorsunuz. Kolay gelsin.
 
Sn. Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurulunda seçim sonucunda bir farkla olsa da seçimi kazanarak 11. KTSYD başkanı oldunuz. Tebrik ederiz. Allah yardımcınız olsun.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.