SOSYAL MEDYANIN SESİ

1 Temmuz 2023 den itibaren bazı kalemlerdeki KDV oranları sıfırlandı. Peki kim denetliyor, vatandaş indirim yapılmayan marketlerle ilgili olarak tepki koyuyor mu? Belediyeler sattıkları suyun kdv oranını sıfırladı mı? Yoksa herkes kaderine razı mı? Benim gördüğüm hiçbir işletme bu alınan tedbire uymuyor ne belediyeler ne de marketler, çünkü tepki koyan yok denetleyen yok.
(Metin Gültekin)
Rant cengaverleri gene bir numara peşinde! Yetmedi mi yahu verdiğiniz zarar? Bir hükümet çevre felaketlerine ancak bu kadar umursamaz olur!!!
(Mete Hatay)
KİRACI - EV SAHİBİ DURUMLARI: Türkiye'de ev sahibi - kiracı ilişkileri gündemdeki yerini yoğunlaştırarak koruyor... Kira artışına gelen sınırlama ev sahiplerinin tercihlerini değiştirdi. Yüzde 25 zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri kısa dönem kiracı aramaya başladı. Hem uzun süren tahliye süreçleri, hem de piyasa değerinin altında kalan rakamlar nedeniyle kimi mülk sahipleri artık uzun dönemli kiralamaya sıcak bakmıyor. Kısa ve orta dönem kiralık ev ilanları hızla artarken, uzun dönem kiralık arayanların seçenekleri azalıyor. Tabii ki dövizle kiralamanın kaçınılmaz kurala dönüştüğü KKTC'deki durumların da araştırılması gerek...
(Ahmet Tolgay)
Buyruk altında olmak.
İnsan ilişkileri karmaşıktır. Hatta ve hatta çıkara dayalıdır. Nasıl isterseniz düşünün her iki tarafın da çıkarı söz konusudur. Saygı ise saygı.
Paylaşma ise paylaşma.
Sevinç hüzün sağlık hastalık.
Hepsi bireylerin her birinde ortak olması gereken özellikler.
Ama bir şey var ki yardım almaya alışmış olanlar "buyruk altına giren insanlardır" buyruk altına girmek en fazla yardımı kimden alıyorsa ona yönelir.
Bazen ilişkiler öyle bir çarpıcı noktaya gelir ki, dostun diye bildiklerinden bir şey alacağına veya isteyeceğine düşmanına bir şey vermeyi tercih edersin.
Bazen silgimiz hep kalemimizden önde gider. Yanlış yapanların üzerini çizmek yerine silgi ile yanlışlarını sileriz ya işte onlar yeniden yanlış yapmayı hak bilirler.
İşte tüm bunların varlığında buyruk altındasın. Bunları hayatından silersen başına buyruksun.
başka seçeneğimiz yok.
Birini seçmek zorundayız hayatın yarınını yaşayabilmek için başına buyruk olmak en doğru.
(Hüseyin Cumaoğlu)
Yeşil Barış Hareketi olarak Genel Sekreterimiz az önce Meclis’ten arandı ve yarın Meclis’te görüşülecek “İMAR YASASI DEĞİŞİKLİĞİ” komite toplantısına örgütümüzü temsilen katılan Doğan Sahir ve İzlem Nizam’ın alınmayacağını ve bunun kararının komite başkanı tarafından verildiği aktarıldı.
Ülkesinin sivil toplum örgütlerinden korkan bir yönetim kabul etmiyoruz!
İmar Yasası değişikliği adı altında yapılmaya çalışılan peşkeş ve oyunların farkındayız!
Bilimsel akıldan uzak, uzmanlarca hazırlanmamış hatta kimin tarafından hazırlandığı belli bile olmayan(!) gayri resmi bu çalışmayı bir kez daha reddediyoruz!!!
Şehir plancıları odamızın, KT Mühendis ve Mimar Odaları Birliğimizin ve sivil toplum örgütlerinin dışlandığı bu çalışmayı tümden reddediyoruz!
Yanıbaşımızda yaşanan doğal afetin nasıl felaketle sonuçlandığını çok erken unutmuşa benziyorsunuz! Ama biz unutmadık ve unutturmayacağız! Bu da bizim kaybettiğimiz insanlarımıza en büyük sorumluluğumuzdur!
Aynı acıların ülkemizi yeniden kasıp kavurmasına izin vermeyeceğiz!
Yarın yine de orada olup sonuna kadar direneceğiz!
(Feriha Tel)
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