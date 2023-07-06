Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, İngiltere tatili sonrasında ülkeye dönüşünüzle birçok sorunla yine karşı karşıya kalmışsınız. Bunların başında da maaşlara yapılacak hayat pahalılığı artışı olsa gerek. Allah kolaylık versin.



Sn. Alişan Şan, dün açıklanan ülkemizdeki Haziran ayı hayat pahalılığı oranı sizce normal mi? Bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir? Bu arada aldığımız haberlere göre, Maliye kasası bomboşmuş.



Sn. Erhan Arıklı, dün deneme uçuşlarının yapılmaya başlandığı yeni havalimanı pisti için halen kalkış izinleri alınamadığından dolayı uçaklar eski pistten kalkıyor, inerken ise yeni piste iniyormuş. Bu sorun ne zaman çözülecek?



Sn. Ali Karavezirler, dün belediyeden ekibinizle birlikte 11.30 sıralarında Demirhan’daki anayol üzerindeki orta refüjde incelemelerde bulunuyormuşsunuz. Hayırdır buraya bir üst geçit mi planlıyorsunuz. Eğer öyle ise çok iyi bir iş yaparsınız.



Sn. Osman Karamanlı, Gençlik Gücü Kulübü olarak Kadınlar Ligi’nde sezonu üç kupayla kapamanız nedeniyle başta siz olmak üzere tüm camiayı kutluyoruz. İnşallah bu başarınızı erkekler de gösterirsiniz.



Sn. Koral Bozkurt, Senegalli dünya yıldızı Niasse’yi MTG’de oynatmak için yarın adaya getiriyormuşsunuz. İnşallah ülke futbolumuza katkı koyar. Ama diğer transferlerinizle de bu sezonu ambale edeceğiniz kesin.

