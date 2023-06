Evet acılısınız anlarım ama keşke aşırı alkollü şekilde direksiyon başına geçen ve saniyelik farklarla 2 gariban belediye emekçisinin katili olmak yerine hatasının bedelini kendi canıyla ödeyen birisiyle ilgili gerçekleri gizlemek için harcadığınız çabayı, direksiyon başına alkollü şekilde geçmemesi için harcasaydınız...

(Ahmet Vamık)



Bugün SEÇİMCİK var(mış) . Katılım oranı yerlerde. Bence katılım oranı fazla bile. İnsanlarla dalga geçer gibi, bir tane vekil çıkaracaklar, yapılan masrafların haddi hesabı yoktur. Birde kazanan ülkeyi kurtaracak sanki öyle bir propagandalar var ki tam bir komedi. Aslında yarış kim daha fazla rant sağlayacak, kim servetine servet katacak yarışı. Ülkeyi getirdiğiniz durum ortada. Esnaf kan ağlar önemli değil. Okullarda eğtim bitmiş önemli degil, vatandaş ay sonunu zor getirirdi şimdi ay ortasını zor getir önemli degil. Ev fiyatları uçmus, bana Ruslar ,İranlılar yeter,benim vatandaşım ev almasa da olur, önemli değil. Benim vatandaşım tatile gitmese de olur kumarcıilar gelsin bana yeter. Kendi ülkemizde 3. Sınıf vatandaş muamelesi goruyoruz, kendi ülkemizde yabancilastik. Ekonomi yerlerde, eğitim desen tam bir fiyasko. Yolların durumu ortada. İnsanlarin alım gücü her geçen gün düşer. Film izler gibi beyefendiler hiçbir önlem hiçbir mudahale yok, utanmadan insan içine çıkıp oy isterler. Gelinen noktada , uzun yilardir ulkeyi birçok siyasetçiler yonetti, çok kötü dönemler de oldu ama ben bu yaşımda bu kadar vasıfsız ve beceriksizler ordusunu bir arada gormedim.

Ömer Hayyamın da dediği gibi; celladına aşik olmuşsa bir millet, mustehaktir ona her türlü zillet. Bugüne kadar verdiğim tüm oylar haram zıkkım olsun inşallah!!

(Sertel Ağdaş)



Boykot yapmak düzenin devamını istemektir. Madem ki bu düzene karşısınız, hak hukuk adalet isterseniz, yapılan müdahalelere karşısınız, kendi kendimizi yönetmek istiyorsak en büyük cevabı sandık da veririz. Boykot mücadeleden kaçmaktır !

(Ali Özaltın)



İşin garibi ne biliyor musunuz?Ben ezileni savunuyorum,ezilen ise beni eleştirip,ezeni savunuyor.

(Behiç Göksan)



Evet geçen günden devam etmek istiyorum. "Salla da gitsin" alışkanlığı maalesef sadece hükümetteki siyasetçilere has değil. Karşı hegemonya kuracağım diyerek maalesef birçok muhalif kesim de "sallamayı" bir yetenek zannediyor. Yıllardır artarak büyüyen bu "sallama" edebiyatı içerisinde korkunç rakamlar zamanla birçok yanlış algıyı yaratmış ve hala daha beslemektedir. Bu arada sorunların çözülmesi için gerekli sağlıklı bilgi ve verileri ise bu tür yanıltıcı bilgilerle dumura uğratılmaktadır. Kaotik bir bilinmezlik içerisindeki bu "anything goes" hali, toz duman içerisinde bazen ezeni ezilen ezileni ezen gibi gösterebilmektedir. Hükümetlerin bir türlü sağlıklı veri sağlama görevini yeterince yerine getirmemeleri de onların veri yerine spekülasyonları tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bir de gerçekleştirdikleri bazı art niyetli faaliyetlerin bu tür toz duman içerisinde görünmez kılınması işlerine gelmektedir. Onlar bunu yaparken bazı sendikaların ve muhalif kesimlerin ise "mağdura yatmak," "hedef şaşırtmak", "gündem değiştirmek," "yaşam köşeciğimi korumak," "kitlesel aciliyet yaratmak," gibi nedenlerle bu oyuna dahil oldukları gözlenmektedir. Tabii Bu tür spekülasyonların fütursuzca kullanılması zamanla bazı önemli örgütleri “yalancı çoban" durumuna sokmaktadır ve "gerçeği" dile getirseler de inandırıcılıkları sorgulanmaya devam etmektedir. Bence bu dönemde yapılması gereken en önemli eylem, Kıbrıs'ın kuzeyinin her açıdan röntgenin çekilmesidir. Varlık dağılım profili çok önemlidir. Banka mevduat dağılımlarından, konut sahipliğinin kimlerde toplanmasından, ücret dağılımı, sınıfsal ve sektörel dağılım, Mülk sahipliği, eğitimdeki kesin durum, çalışma hayatı, özel, devlet farkları. Nüfus, göç, göçün niteliği. Kimdir bu yeni gelenler? Ne iş yapmaktadırlar? Birileri mi gönderiyor bu insanları? Yoksa buradan birileri mi yaratıyor talebi? Bunun yanında belli ekonomik sektörlerin topluma maliyetleri ele alınmalıdır. Başta inşaat ve eğitim sektörü olmak üzere...

(Mete Hatay)







Sn. Ünal Üstel, seçime katılım oranının bu kadar düşük olacağını tahmin ediyor muydunuz? Sanki vatandaş bir mesaj vermek istedi değil mi…



Sn. Erhan Arıklı, deniz limanlarında çalışanlar isyan noktasındaymış. Oldukça artan yoğunluk gümrük çalışanlarını bezdirmiş. Buralara istihdam yapmak çok zor olmasa gerek.



Sn. Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeni asgari ücret konusunda Komisyonu’nun karar vermesi için toplantıya çağırmanız şart oldu gibi. Zira Haziran ayı bitti sayılır…



Sn. Narin Ferdi Şefik, Yüksek Seçim Kurulu olarak herhalde bugüne kadarki en rahat seçimini gerçekleştirdiniz. Hem katılım az hem de tansiyon düşüktü…



Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak bölgenizdeki turistik tesisler yanında birçok siteye de hizmet veriyorsunuz. Herhalde gelirler oldukça artmıştır…



Sn. Hasan Sertoğlu, 13 yıllık başkanlık döneminizde ilk kez kulüplere kırgın olduğunuzu söylediniz. Ancak unutmayın ki kulüpler sizi toplantılarına davet etmemelerine karşın son kararı Federasyon olarak siz verdiniz…