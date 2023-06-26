Yeni Havalimanı için açılan münhal göstermelik mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, 20 Temmuz’da hizmete açılacağı bildirilen yeni havalimanı için geçtiğimiz günlerde bazı alanlar için bir münhal açıldığını ancak çok tuhaf işler olduğunu iddia ederek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız yeni havalimanına personel alımı için açılan münhal için verilen münhal adresine e-mail yoluyla başvurularını yaptıklarını söyleyerek “Buraya kadar her şey normal gibiydi. Ancak bu münhal için başvuran kişilere geri dönüş yapılarak “3 saat içinde burada olursanız mülakata alınacaksınız” denilmesi oldukça şaşırtıcı oldu” dediler.

Açılan bir münhale yapılan başvuruya geri dönüş böyle olmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bir münhale katılan kişilere siz kısa bir süre içinde burada olmalarını neden söyleyebilirisiniz ki? Bu göstermelik bir münhal mi?” diye sorguladılar.

Bir insanın 3 saat gibi kısa bir sürede münhal açılan yere ulaşarak hazır olmasının çok zor olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bu ülkede herkes oturupta bu münhalin açılıp da görüşmeye davet edilmeye beklemiyor ya. Mutlaka bir şeylerle uğraşıyordur” diyerek sözlerini tamamladılar.

