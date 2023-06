SOSYAL MEDYANIN SESİ

Özellikle son zamanlarda bir çok kişinin şikayet ettiği adli olaylar, ülkedeki huzuru bozmasının yanı sıra, ekonomik külfeti ve bazı başka sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Ekonomik boyutuna bir örnek gösterecek olursam 2020’de, sokağa çıkma yasağının yeni bittiği dönemde (İçişleri Bakanlığı’nda özel kalem müdürü olarak görev yapıyordum) 2 Zimbabwe vatandaşı, cezaevindeki ceza süresini tamamlamış ve ülkelerine sınır dışı (deport) edilecekti. İkisi için o dönem ödenen bilet tutarı yaklaşık 50 bin TL idi...

Aradan geçen bu sürede, artan bilet fiyatları ve dövizdeki durumu da göz önünde bulundurunca, bu rakamları şu an hayal bile etmek istemem

Ciddi artış gösteren suçlar noktasında hepimizin huzuru kaçarken, üzülerek söylemek isterim ki, yeni cezaevinin de kapasitesi hali hazırda doldu. Hatta öyle bir doldu ki 10 kişilik yapılan koğuşlar şu an 14 kişilik koğuşlar haline dönüştürülmeye başlandı. (Eski cezaevinde mülteciler tutulmakta)

Hâl böyleyken, her geçen gün artan, herkesin huzurunu ciddi anlamda kaçıran ve çok ciddi ekonomik bir külfet haline de gelen sorunun köküne inmek için sözüm ona yönetenlerin ne beklediğini anlamış değilim.

Sokakta kiminle konuşursanız, adli konulardan şikayetçi, dertli, huzuru kaçmıştır.

Bir an önce bu konuda gerekli girişim ne ise yapılması kaçınılmaz bir hal almıştır.

Bu ülkeye, nerden gelirse gelsin farketmez, öğrenci kisvesi altında gelip aslında uzaktan yakından öğrencilikle alakası olmayanlara yönelik üniversitelere de ciddi sorumluluklar yükleme zamanı çoktan geldi.

Yoksa biz, bundan bir kaç yıl sonra, yeni ama çok daha büyük kapasitesi olan bir hapishanenin açılışını yapmakla ‘övüneceğiz’

(Aral Moral)





Gemide Libya'dan umutla yola çıkmış 500’den fazla insan vardı. Yunanistan yakınlarında 7 saat yardım bekledikten sonra alabora oldu. Yüzlerce insan öldü.

Yunanistan zamanında gerekli müdahaleyi yapmamakla suçlanıyor. Yunanistan suçlu olsa da tek başına değildir.

ABD, AB ÜLKELERI VE BİRLEŞİK KRALLIK, Yunanistan'ı suçlayarak bu sorumluluktan kaçamazlar.

Yukarıda isimlerini saydığım ülkelerin uyguladığı vahşi kapitalist ve sömürü politikası nedeniyle Asya kıtasında 400 milyon , Afrika'dan sa 300 milyon insanın göç etme hazırlığı içinde olduğu rapor ediliyor.

Bu sayıda insanın yaşa dışı (!) hareketlenmesi sonucu Akdeniz'de yeni dramlar yaşanması kaçınılmazdır.

İnsanlık zordadır.

(Bülent Dizdarlı)



Ne düşünürmüşüm 1001 !

Kendi Vatanında;

Ev alamazsın,ömrün yetmez.

Daire alamazsın,borcun bitmez.

Araba alamazsın,koçan dönmez.

Tatil yapamazsın, taksit bitmez.

Ev kirasına maaşın yetmez.

Bu gidişe “bir dur” denmez.

Kıbrıslının göç kaderi,hiç mi değişmez!

(Eralp Şerifoğlu)



Zaire fiyatlarının yanı sıra, Kongo, Zimbabwe, Etiyopya, Sudan ve Uganda fiyatlarına da % 50 zam yapılacak.

Ana diline hakim olmayan ve editörsüz çalıştırılan, aceleyle haber yapma telaşındaki acemi muhabirin zahire ile Zaire arasındaki farkı bilmemesini bir tarafa bırakalım;

Ailemizin halı, kilim, parke, turizm acentesi, insan hakları ve tüketiciler derneği ve dahi bilumum dernek, kurum ve kuruluş lideri, Koleston mucizesi amcamız laf ola torba dola açıklamalara devam etmekte hala.

(Cenk Özdağ)