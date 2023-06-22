Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, kamu çalışanlarına Haziran maaşlarının Cuma günü ödeneceğini açıklamanıza karşın, bayram tatilinin 9 gün değil 6 gün olarak açıklamanız memuru üzmüş. Acaba pazartesiyi tatil vermemenizin nedeni nedir?
 
 
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, hastanelerimizde gerek doktor eksiklikleri gerekse ilaç eksiklikleri vatandaşı perişan ediyor, çileden çıkarıyor. Doktor reçete yazmasına karşın ilaç bulamıyormuş.
 
 
Sn. Hasan Taçoy, bayrama daha bir hafta kala bakanlık olarak size bağlı kurumlarda bayram ziyaretlerine başlamışsınız. Anlaşılan bakanlıkta iş yoğunluğu size fazla sıkmış.
 
Sn. Erhan Arıklı, ülkeyi bilişim adası yapmak istediğinizi söylediniz. Ancak bunun için 4,5 G değil her eve fiberoptik kablo çekilse çok daha iyi olacaktır. Zira neredeyse her evde 4 kişi internette geziniyor… Bunun için de hızlı internet lazım.
 
Sn. Fırat Ataser, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi olarak bölgedeki park ve bahçelerde yapmış olduğunuz temizlik ve bakım bölge halkının takdirini topluyor. İnsan hayatına dokunur işler yapmanız sizi daha da büyütüyor.
 
Sn. Metin Menteş, başkanlık görevine devam etme kararınız sonrasında Pera Gençler Birliği’nde teknik direktör olarak kimin çalışacağı merakla bekleniyor.
 
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