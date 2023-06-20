SOSYAL MEDYANIN SESİ

Belediye halk plajı var mı?

Kalmadı! Glapsides da artık özelleşti! Tuvaletler kilitli, parası olmayan ihtiyacını ağaç altlarında gideriyor. Parası olan işletmeyi alana her seferinde 10₺ veriyor.4 kişilik çocuklu bir aile geldiğini düşün, şezlong, şemsiye parası hariç bütün gün doğal ihtiyaç parası en az 100 TL verecek. Verebilen var, gerçekten veremeyen var. 100₺ ile adam ailesine ekmek almayı mı tercih eder ihtiyaç gidermeyi mi? Yazın maddi durumu daha zayıf olan ailelerin bir serinleme, rahatlama şansı vardı o da gitti!

(İsmet Ezel)



Anlatamadım veya anlayanı bulamadım...

İnsanoğlunu dostluk kardeşlik ve barış kurtarır. Demokrasiyi bir şemsiye olarak görüyorsa insan,4 mevsim taşımalı... Bana, sana bize ve onlara ayrı demokrasi olamaz. Demokrasi bir yaşam biçimidir... Ahlaklı bir yaşam biçimidir... Edebli ve eşitliğe inananların yaşam biçimidir...Demokrasi kötülemek yıkmak ve yakmak hakkını tanımaz insanoğluna... Eleştiri hakkı en doğal haktır demokratik toplumlarda...ama yapıcı olma kuralından uzaklaşmadan...

(Hüseyin Cumaoğlu)



Ödenen kiranın, yüzde üçü kiracıya iade edilecekmiş.

Şart kira sözleşmesi, " hakkıyla pullanmış olacak"

Şimdi mal sahibi-kiracı, taraflar iyi niyetli.

Kira sözleşmesini yaptılar ama pullamadılar.

Kira aylık £250,- yıllık; £3000.

Bu sözleşmenin Pul Vergisi £15,-

Altı ayı geçmişse; iki katı da ceza ödenecek.

Ödenecek Pul vergisi ve ceza toplamı, £45,-

Yüzde üç iade, altı aylık süre için ödenecek.

Altı ayda ödenecek kira toplamı, £1500,-

Siz ne alacaksınız?

Altı ayda ödediğiniz £1500,- kiranın yüzde üçünü.

İade alacağınız para, £45,-

Sözleşmeye ödeyeceğiniz Pul Vergisi ve Ceza toplamı da £45,-

Buyurun, Ocak 2024 tarihinde iadeler için başvurunuz.

(Hüseyin Garip)



Bu Ülkede Yaşlı ve Hasta bir insan olmak!

Sosyal Devlet var mı?

Başta Sağlık Bakanlığı ve tüm seçilmişler.

Sizlere Sorum şudur?

Ülkemizde yaşayan!

Yoksulluk maaşı 5300 Tl olan ileri derecede Alzheimer Hastası (6/7 evrede ) kimsesiz bir İnsanın olduğunu kabul edin.

Bu insan yatağa bağlı kendine bakamayacak, günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan tamamen bakıcısına muhtaç biri olsun.

Yatağa mahkum,Serum ile beslenmekte, 7/ 24 ,100/100 bakıma korumaya,ilgiye muhtaç bir vatandaşınız olsun.

(PEG Nedir; Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla bir alternatif yol olarak karın duvarından geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir.)

Yukarıdaki işlem için ihtiyaç

Duyulan bu Tüpün parasını (3000 TL) Yüce Devletimiz Yoksulluk Maaşı alan bu hasta vatandaşından talep etti ve aldı…

Bakacak kimsesi olmayan hasta ve yaşlı insanımız ne yapar?

Bilen var mı?

Arayan soran takip eden var mı?

Yine benzer durumda olan Yoksulluk Maaşıyla yaşayan! ve hasta olan insanlarımızın maaşlarının büyük bir kısmını ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı biliyor musunuz?

Devlet tarafından karşılanan ilaçların bir kısmını ele güne muhtaç kalarak Lefkoşa’dan temin etmek zorunda kaldıklarını biliyor musunuz?

Hatta bu yaşlılarımızı duyarlı çalışanların evine götürdüklerini biliyor musunuz?

Şimdi sizlere sorarım Değerli Seçilmiş , atanmış tüm yönetenler.

Sosyal Devlet olmak bu mudur?

(Eralp Şerifoğlu)

