Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, ülkemizde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la dün yaptığınız görüşme sonrasında basın toplantısında ‘Kabloyla elektrik getirilmesini’ yeni bir müjde olarak değerlendirdiniz. Ancak bu 2 yıldır protokollerde yer alıyor.



Sn. Ünal Üstel, kabinenizde bulunan bir bakanın enterkonnekte elektrik bağlantısı ile ilgili açıklamasına çok kızmışsınız. Acaba görevden alma söz konusu mu?



Sn. Alişan Şan, bu ay sonu memur maaşlarının hayat pahalılığıyla birlikte ödeneceği yönünde haberler var. Eğer öyleyse Maliye’nin kasasından kaç TL ödeme çıkacak? Herhalde 2 milyar TL’nin üzerinde bir ödeme olacaktır değil mi?



Sn. Hasan Taçoy, ayın 20’sine geldiğimiz bugünlerde asgari ücretin ne kadar olacağı yönünde bir açıklama yapılmadı. Bu konuda karar almak için yaklaşık 1 haftalık bir süre kaldı. Sizce ne olur?



Sn. Fide Kürşat, CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ile bölgenizde birçok köye ziyaretlerde bulunmuşsunuz. Bu ziyaretlerde aldığınız geri dönüşler ne durumda? Sanki halk sandığa gitmeyecek gibi.



Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı Çayırova köyünün yıllardır beklediği çember için çalışma başlaması bölge halkını mutlu etmiş. Bu konuda sizin de katkınız olduğu görmezden gelinemez.

