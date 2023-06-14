SOSYAL MEDYANIN SESİ

Çok merak ederim tavuk etine yumurtasına %15 ve % 25 arasında zam geldi Res-bir Başkanı gene goycak tencereyi ateşe doğraycak soğancığı da başlaycak sitem etmeye. Sevgili SUİB basgani Mahmut Erden bir basın açıklaması beklerik bir senede tavuğa yüzde kaç zam geldi bizi bilgilendir.
(Kagan Güler)
Sayın belediye başkanım günüz ince gara sinekten gece sivri sinekten uykular haram oldu. Arada bir ilaçlamayı düşünür müsünüz yoksa sinekler yüzünden güneye ilticamı edelim, oyanda sineğin ne olduğunu bilmezler ,anca da sineği böceği filmlerde yada belgeselde görürler. Onlarla bizim ne farkımız varda bizi sinekler yedi bitirdi.
(Yusuf Can)
Saraydan gazeteci kovmak...
Ne hallere düştük. Sanki de bahçelerinden erik çalan çocuğu kovuyorlar. Ne demek yahu akredite gazeteciyi kovmak... Orası gecekondu mu, yoksa cumhurbaşkanlığı mı? Nerde bu kovmanın yasası, tüzüğü? Yoksa mahkeme emri mi vardır? Ha Serhat akredite değildi -ki akredite- tamam, çıksın dışarı. Bu da kibarca olmalı ki polisimiz aynen böyle davrandı. Serhat da kibarlığı bozmadı. Ama iş büyüktür. AİHM’e kadar yolu var bu işin.
(Mustafa Gürsel)
Önümüzdeki yıl, üç çok önemli "istisnai halin" başlamasının yıldönümü. Birincisi 1964'te BM'nin adaya gelmesine neden olan ve 63'te başlayan toplumlar arası çatışmalar sonrası tamamen Elenleşen Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin "gereklilik doktrinini" kullanarak Kıbrıslı Türklerin toplumsal haklarını askıya almasının 60. yıldönümü. İkincisi 15 Temmuz darbesi sonrası yaratılan istisnai durumla birlikte Kıbrıs'ın kuzeyindeki Rumların yerinden edilmesi ve güneyden ve kuzeyden yapılan göçlerle Türkleşmesine neden olan 20 Temmuz askeri harekatının 50. yıldönümü. Son olarak ise AB'nin bölünmüş Kıbrıs'ı içine almasıyla oluşturulan istisnai halin 20. yıldönümü.
(Mete Hatay)
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