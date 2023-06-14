Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, belki de sizin hiç haberiniz olmamasına karşın danışmanlarınız tarafından Cumhurbaşkanlığı’na girişi yasaklanan gazeteci Serhat İncirli konusu epey başınızı ağrıtacağa benziyor. Allah kolaylık versin.
 
Sn. Ünal Üstel, bugün açıklanması beklenen ekonomik paket birçok sektör tarafından dört gözle bekleniyor. Özellikle de üreten kesim bu ekonomik pakete göre eylemlilik kararı alacakmış.
 
Sn. Dursun Oğuz, ülkede bu yıl yaz yağmurlarının Mesarya bölgesinde etkili olduğu ve bu nedenle arpa hasadının hem geciktiği hem de ottan dolayı yapılamadığı ifade ediliyor. Anlaşılan yerli arpa ambarlara zor girecek.
 
Sn. Raif İlker Buran, bazı meteoroloji sayfaları bu yıl yaz aylarının ilkbahar gibi yağmurlu geçeceğini iddia ediyorlar. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
 
Sn. Akay Aşina, oldukça çetin pazarlıklar sonucunda genç savunmacınız Sena’yı Miracle Karşıyaka takımına kiraya vermişsiniz. Alt yapınızdan yetişen bu gibi futbolcuları takımda tutarak iyi bir jenerasyon yakalamanızda fayda var.
 
Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu öncülüğünde Türkiye’de okul yarışmalarına katılan genç sporcuların başarıları sizi gururlandırmış olsa gerek. İlerleyen zamanlar için başarıların çıtasını daha da yükselteceksiniz herhalde.
 
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