SOSYAL MEDYANIN SESİ

70 yeni istihdam ayda 2 milyon 100 bin TL demek; en az… 2 ay sonra da maaş zammı var, daha da artacaktır…

Yılda 24 milyon TL…

Neden?

Hastane?

Yol?

Okul?

Liyakat?



(Hüseyin Ekmekçi)





ET OLMAZSA BALIK YEYİNİZ. Bir zamanlar, bir ülkede, insanlar pahalılıktan dolayı ekmek alamaz hale düşmüş. Yöneticiye şikayet etmiş. Yönetici de, "siz de pasta yeyiniz" cevabı vermiş. Bizim buralarda da herkes et fiyatlarından şikayetçi. Et alamıyoruz, yiyemiyoruz demiş. Öyleyse , balık yesinler mi diyelim biz de ! Haberlere göre, insanlarımız et ihtiyacını karşılamak için Güney Kıbrıs’tan satın alıyormuş. Bizde kilosu 400- lira ve yukarısı, Rumda 10 euro. 20 ile çarp 200 TL. Haberlerde okuyorum, KKTC’ye et ithaline izin verilmiş.. İthal etle pahalık düşürülecek ! Kasaplar bile et ithalini hoş karşılamış, onay vermiş. Bakalım, hakikaten şimdi daha düşük fiyata et bulup alabilecek miyiz. Sanmam. Hayvan üreticisi, yem fiyatlarından şikayetçi, kasap satın aldığı canlı hayvan fiyatlarından şikayetçi, tüketici de kasaptan aldığı fiyatından şikayetçi. Yaa kebapcılar ! Kaça alıp satacağız da biz de birkaç lira kazanabileceğiz diye soruyor., müşteri kalmadı diye yakınıyor. Büyük çapta huzurumuzu kaçıran elektrik sorunundan sonra şimdi de et, başımızı ağrıtıyor.. O, et alamayan, ayda yılda bir et görenlere ne demeli. Yetkili, ilgiliye soralım. Sorduk. Aldığımız cevap, "siz de balık yeyiniz". Tavuk da olur Beyaz ettir. Kırmızı etten daha ucuzdur. Anlaşıldı mı ? Sorun halledildi.. ne güzel .!!!

(Özcan Özcanhan)







Neden şaşırıyorsunuz? Hayat pahalıymış. İşsizlik varmış. Döviz uçmuş. Özel okullar yüzümüze bakmamış. Et mi pahalı? Yemeyin kasabın umurunda değil kime satacak. Dünya kadar yabancı var. Benzin mi pahalı? Almayın benzinini umurunda değil. Rum komşular alıyor. Lokantalar çok mu pahalı? Gitmeyin sonradan gelenler yiyor. Döviz mi uçtu? Bizim ne işimiz olur dövizle?Sonradan gelenler bol bol harcıyor. Yani bize gerek yok bu çarkı döndürmek için. Yıllardır Türkçe reklam bile yapmayanlar şimdi Rusça, İbranice reklam tabelası doldurdu çevreyi. Özel okullar tam burs, yarı burs, çeyrek burs diye avaz avaz bağırıp öğrenci ararken şimdi yüzümüze bakmaz oldu.Devlet okulları da bizekalsa neyse, onda da sınıfta azınlık olduk. Kaçacak mısınız bu ülkeden? Kaçamazsınız Antalya uçmak için bir ay yemeyip içmeyip biriktirseniz gidemezsiniz. Ölmüşüz ağlayanım yok. 2.sıniftaydık 5,6 ya indik.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Dr. Fazıl Küçük, O bir halk adamıydı. O Kıbrıs Türk halkının Lideriydi. Saraylarda kalmazdı, kendi evinde kalırdı. Ben bu Sarayı beğenmedim, bana başka Saray yapın demedi. Yeni Mercedes arabalar istemedi.

Hayatı çok mütevazi bir Kıbrıslı gibiydi. O bir Doktordu. Ama hiç bir zaman hastalarından para almadı. Kahvesini bile Saraylardaki gibi altın işlemeli fincanlardan içmedi. Kahvesini Lefkoşa’nın çeşitli kahvehanelerinde halkla beraber, onların sorunlarını dinleyerek içerdi. Hasır sandalyede oturduğu için gocunmazdı.

Atatürk ilkelerini benimsemiş, özümsemişti. Yobazlara karşı her zaman tavrını koyardı. Nakşibendi tarikatı reisi Şeyh Nazım Kıbrısi'yi verdiği fetvalarla halkı radikal İslamlaştırma uğraşlarından dolayı Kıbrıs’tan sürgün ettirmişti.

Hayatı boyunca laik bir Lider profiline sahip olmuştu.

Saygıyla anıyoruz…

(Celal Harun)