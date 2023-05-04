Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta üç otelin Türk yatırımcılara satıldığı yönündeki haberler Rumları oldukça panikletmiş. Acaba bu konuda Cumhurbaşkanlığı’ndan bilgi isteyen oldu mu?





Sn. Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artacağını söylediniz. Ancak bu konuda son kararın Asgari Ücret Komisyonu’nca verileceğini unutmamanızda fayda var.



Sn. Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı ile Türkiye’nin Mersin Limanı arasında haftada üç yolcu ve araç taşıyacak olan ADA74 isimli geminin tanıtımı bugün yapılacak. Acaba bu geminin başka limanlara yolcu ve yük taşıması olmayacak mı?



Sn. Hasan Öztaş, seçim şokunu 4 ay sonra atlatarak yeniden hayata dönmüşsünüz. Zira, Geçitkale Belediyesi’nde başlattığınız Lavanta ekimini Çatalköy - Esentepe Belediyesi’nde başlatıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.



Sn. Mustafa Naimoğluları, Tarım Bakanı’na verdiğiniz 1 haftalık süre hızla geçiyor. Yönelttiğiniz 4 soru için cevap verilmesi konusunda bir beklentiniz var mı? Bizce eylem hazırlıklarına başlamanız lazım.



