SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir akademisyenle sohbet ediyorum ve yine üzülerek dinliyorum.

Hayret etmiyorum artık…

Libya’dan, Cezayir’den öğrencileri var, doktora için gelmişler. İngilizce yeterlilikleri yok ancak İngilizce dilinde doktora yapıyorlar. Yeni ‘ticaret’ alanı doktora programları oldu, şimdi…

“Parasını ödüyor, İngilizce yeterlilik belgesi alıyorlar. İşin aslı parasını ödeyerek her yeterliliğe sahip oluyorlar. Bu düzen içerisinde sesimizi çıkaramıyoruz çünkü akademisyenlerin çoğu güvencesiz.”

Bu sözleri ihbar kabul ediniz, diyeceğim ama kime?

Hepsi iç içe geçmiş bir “saadet zinciri” var ortada.

Adanın kuzeyine gelen öğrenci önüne çıkan her engeli “parasını ödeyerek” aşacağını biliyor.

Ortam bu!

“Üniversiteler sektörü” diyerek tüm toplum da bunu kabullendik zaten…

Eğitimi değil piyasaya bıraktıkları parayı konuşuyoruz.

Diploması bulunamayan öğretim görevlileri, denklik onaylayan sahte diplomalı denetleme üyeleri; lisans yapmadan yüksek lisans yapan hatırlılar, sıradanlaşan doçent ve doktor gibi mesleki unvanlar…

Hep bir “rant” anlayışı!

(Cenk Mutluyakalı)



Yunanistan'daki tren kazasında 42 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Ülkemden insan olarak bekledim ama yine beni yanıltmadınız ey sözde yönetenler. Siz devletin yeni ismi ile uğraşın. Ne olurdu sanki üç günlük yas ilan edip, bayrakları yarıya çeksek? Yoksa ustanız kızar diye mi korktunuz, bağımsız ülkem? Ama unutmayın ki; Acının dini olmaz, acının dili olmaz, acının ırkı olmaz, acının siyaseti olmaz, acının ideolojisi olmaz, acının politikası olmaz. Dua olur, destek olur, yardım olur, kardeşlik olur, birlik olur.

(Derviş Atakan)



EGO: İkinci Nikos kabinesine Kıbrıs’ın her bölgesinden bakan alacağını duyurmuştu.… Bir de açıkladığı kabinesine baktık ki, bizim bölgeden bir bakan yok!… Demek ki neymiş?.. Tüm Kıbrıs’ın cumhurbaşkanı değildir ve olamaz da… Vazgeçsin o saçma iddiasından ve egosundan..

(Ahmet Tolgay)



45 bin ölüm-istifa yok

49 ölüm-istifa yok

39 ölüm-ulaştırma bakanı istifa etti

İstifa eden kusurlu, çünkü ölümleri "kader" olarak nitelendirmedi.

Etmeyenler ölümlere "kader" dedikleri için tık yok.

(Ufuk Çağa)





İnsanlık sizi affedecek mi?

Anne... Bizler geleceğin doktorları, mühendisleri, bilim adamları olacaktık.

Okulumuzun en iyi öğrencilerindendik hepimiz. Çok büyük hayallerimiz vardı.

Sizlerin de gurur kaynağı idik. Öğrenciliğimiz yanında sosyal aktivitelerimiz de vardı tabi ki...Çok iyi voleybolculardık. Bu dalda ilerisi için ümit verdiğimizde farkındaydık. Sizin de bizim başarılarımı gördükçe gururlandığınızı hissediyorduk. Bizi ilk kez Adıyaman diye bir şehre götürdüler anne. Başarılarımıza fazlasını eklemek için. Başarılı olunca da sizleri daha da gururlandırmaktı tek niyetimiz. Bizi bir hırsızın oteline yerleştirdiler anne. Hayallerimizi konuşarak uyuduk o gece. Doğal bir afet aldı, biz uyurken anne. O HIRSIZIN oteli üzerimize düştü anne. Hayallerimizle birlikte bizi de öldürdüler anne. O gece çok üşüdük ama sana sarılamadık anne. Sizi istemeden tesellisi olmayan acılara terkettik anne... Bunun hesabını sormak artık boynunuzun borcu anne. Biz o gece sadece uyuyorduk anne. Başka hiçbir suçumuz yoktu.

Bizim o hırsızın binasının altında kalıp yok olmamıza sebep olanlardan insanlık utanacak mı anne?

Buna sebep olanları insanlık affedecek mi anne?

(Metin Delideniz)