Sizin Dünyanız : BAHİRE KIZILBORA SADELİ

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…FedakarŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…Öğretmen olurdum.BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…Bebeğimin dünyaya gelmesini beklemekKAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…AilemEN BÜYÜK PİŞMANLIĞIMYanlış insanlara güvenmekEN BÜYÜK SEVİNCİM…Ailem, DostlarımHAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…Eşimle tanıştığım gün,bebeğimin dünyaya geleceği haberi ve hala olmam...BAŞUCUMDAKİ KİTAPBebeğimi beklerkenEN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…Dinlerken mutlu olduğum tüm müziklerEN SON İZLEDİĞİM FİLM…In the Heart of the SeaKENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…MontDOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…YokBENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…Spor AyakkabıKENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…Herkesi kendim gibi görmekKENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…Yardımsever oluşumOLMASA DA OLUR…Sahte insanlarOLMAZSA OLMAZ…Ailem, Dostlarım, SağlıkEN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…LazanyaHAYALİMDEKİ DÜNYA…Adaletli, kötülüklerin olmadığı ve çocukların hep mutlu olabileceği bir dünyaAŞK BENİM İÇİN…EşimONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…AtatürkMUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…Sevdiklerimle birlikte dünya turuna çıkmakSON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…Hayallerinizden vazgeçmeyin...Anın tadını çıkarın...Mutlu olduğunuz herşeyi yapın başkalarının ne söylediğini duymayın...Kimseyi kırmayın...