banner913
banner885
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
30 0
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
18 0
 
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
17 0
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
19 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
11 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
16 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
17 0
banner915

Sizin Dünyanız : BAHİRE KIZILBORA SADELİ

banner476

Hayallerinizden vazgeçmeyin... Anın tadını çıkarın... Mutlu olduğunuz herşeyi yapın başkalarının ne söylediğini duymayın... Kimseyi kırmayın...

banner825
Sizin Dünyanız : BAHİRE KIZILBORA SADELİ
banner721
HAZIRLAYAN: FATOŞ KIZILYÜREK

SİZİN DÜNYANIZ
BAHİRE KIZILBORA SADELİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Fedakar

ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Öğretmen olurdum.

BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Bebeğimin dünyaya gelmesini beklemek

KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Ailem

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yanlış insanlara güvenmek

EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Ailem, Dostlarım

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Eşimle tanıştığım gün,bebeğimin dünyaya geleceği haberi ve hala olmam...

BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Bebeğimi beklerken

EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Dinlerken mutlu olduğum tüm müzikler
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
In the Heart of the Sea

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Mont

DOLABIMDAKİ EN  GEREKSİZ ŞEY…
Yok

BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Spor Ayakkabı

KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Herkesi kendim gibi görmek

KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Yardımsever oluşum

OLMASA DA OLUR…
Sahte insanlar

OLMAZSA OLMAZ…
Ailem, Dostlarım, Sağlık

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Lazanya

HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Adaletli,  kötülüklerin olmadığı ve çocukların hep mutlu olabileceği bir dünya
 
AŞK BENİM İÇİN…
Eşim

ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Atatürk

MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Sevdiklerimle birlikte dünya turuna çıkmak

SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Hayallerinizden vazgeçmeyin...
Anın tadını çıkarın...
Mutlu olduğunuz herşeyi yapın başkalarının ne söylediğini duymayın...
Kimseyi kırmayın...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.