Sizin Dünyanız : BAHİRE KIZILBORA SADELİ

HAZIRLAYAN: FATOŞ KIZILYÜREK
SİZİN DÜNYANIZ
BAHİRE KIZILBORA SADELİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Fedakar
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Öğretmen olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Bebeğimin dünyaya gelmesini beklemek
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Ailem
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yanlış insanlara güvenmek
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Ailem, Dostlarım
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Eşimle tanıştığım gün,bebeğimin dünyaya geleceği haberi ve hala olmam...
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Bebeğimi beklerken
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Dinlerken mutlu olduğum tüm müzikler
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
In the Heart of the Sea
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Mont
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Yok
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Spor Ayakkabı
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Herkesi kendim gibi görmek
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Yardımsever oluşum
OLMASA DA OLUR…
Sahte insanlar
OLMAZSA OLMAZ…
Ailem, Dostlarım, Sağlık
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Lazanya
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Adaletli, kötülüklerin olmadığı ve çocukların hep mutlu olabileceği bir dünya
AŞK BENİM İÇİN…
Eşim
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Atatürk
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Sevdiklerimle birlikte dünya turuna çıkmak
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Hayallerinizden vazgeçmeyin...
Anın tadını çıkarın...
Mutlu olduğunuz herşeyi yapın başkalarının ne söylediğini duymayın...
Kimseyi kırmayın...
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