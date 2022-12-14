Hade gözümüz aydın.. Başbakan müjdeyi Verdi. Ama pahalılığın… Başbakan yine asgari ücreti artırmaktan bahsetti. Nasıl olsa devletin cebinden çıkan yok, aksine devletin cebine giren olacağı için (harçlar, cezalar vs) asgari ücrete zamdan söz ediyor. Asgari ücreti artırmaya gerek kalmayacak şekilde hayatı ucuzlatmanın yollarını bulmak ve onları uygulamak dururken, yine işin kolayına kaçılıyor. Bu tamam birşey değildir. Yine kendi elleriyle piyasayı pahalılığa doğru itiyorlar. İşveren için asgari ücret artışını karşılamanın yolu, raftaki ürünün fiyatının artmasıdır. Başka ne diyor? İşverenlerin bu noktada korunacağını ifade ediyor. Bu, iş veren tarafının yükümlülüğünün bir kısmını devletin karşılayacağı anlamındaysa, eyvah ki ne eyvah Bir önceki seferde de bunu yapacaklarını söylemişlerdi ama yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için, yani yatırmaları gereken prim desteğini yatırmadıkları için bir çok kişi örneğin hastaneden hizmet alamamıştı. Tabii ki çalışanların ücretinin artmasına karşı değilim elbette. Ama bu yapılacaksa, fiyat dengesini kontrol etmek ve piyasayı ucuzlatacak adımları da beraberinde atmak gerekmektedir. Aksi, bu ülkeyi düzlüğe çıkarmak yerine, daha da çukura iter.

(Aral Moral)





Basında yer alan bir habere göre; Arıklı, “Bugüne kadar yapılan kazalarda sol direksiyon araçların sayısı nedir gibi Karayolları ve Trafik Dairelerinden araştırma yapılmasını talep ettim, sonuçları bekliyoruz” demiş. Sol direksiyonlu araç ithalinin yasak olduğu ülkemizde yapılacak çalışma ile çok kıymetli verilere ulaşılacağına hiç şüphe yok!

(Tuluy Kalyoncu)



Sahte dolarlar: Dolar kalpazanlıkları dünyayı sardı… Sahte dolarlar piyasada uçuşur… Amerikalı’nın aklı kesmez mi Sterlin ve Euro’da oluğu gibi sahtelenemeyecek banknotlar bassın?.. Elbette ki keser, ama bir bildiği var Amerikalı’nın..

(Ahmet Tolgay)



“- İnsanların bir seçim yüzünden kendini bu kadar kaybetmesine anlam veremiyorum.

- İnsanlar kendilerini seçim yüzünden kaybetmiyor. İnsanlar kendilerini ya çıkarlarını gerçekleştirebildikleri mevcut düzeni korumak için, ya da çıkarlarını gerçekleştirebilecekleri yeni bir düzeni getirmek için kaybediyor.”

Siyaset tarihini özetleyen bir sohbet yaşadım dün akşam.

(Ayşe Akınlı)





