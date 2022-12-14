Sn. Alişan Şan, dünkü Meclis Genel Kurulu’nda muhalefet milletvekilleri sizi oldukça fena sıkıştırmış. Eee tabi hükümet adına Meclis’te tek siz kalırsanız olacağı budur. Allah siz sabır versin.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, ülkemizde son aylarda hızlı bir şekilde artan ilaç fiyatları nedeniyle emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımız eczaneye gitmekten korkar olmuş durumda. Özellikle yaşlılar aldıkları aylıkların ilaç parasına yetişmediğini söylüyorlar.



Sn. Erhan Arıklı, yerel seçimler sonrasında partiniz YDP’nin yapacağı kurultay için şimdiden adaylığını açıklayan partiliniz varmış. Anlaşılan işiniz zor olacak.



Sn. Ziya Öztürkler, yeni yılda gelirleri artırma adına acaba yeni projeler olacak mı? Örneğin sosyal konut projesi gibi projeler. Yoksa bu konu henüz gündeme gelmedi mi?



Sn. Umut Düzdaban, hata sonu takımınız Karşıyaka’nın konuk olduğu Düzkaya maçında Hasan Topaloğlu ile yaşamış olduğunuz gerginlik başınızı ağrıtacak gibi. İnşallah konu yargıya gitmeden tatlıya bağlanır.



Sn. Mustafa Yalınkaya, Belediyeler Değişiklik Yasası’nda özellikle belediye çalışanlarını sıkıntıya sokabilecek maddeler üzerinde yapılan değişiklerin acaba yeni yılda Meclis’ten oybirliğiyle geçmesi mümkün olacak mı?



