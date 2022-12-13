Ekonominin kara delikleri: Başbakan Ünal Üstel "Ocak'ta iyi bir maaş artışı verilecek" dedi. Yüzde 29 dolayında imiş... Güzel tabii ki; ama asıl güzel olan etkin bir fiyat denetimi ve ekonomik çözümlerle başını almış giden şu pahalılık anarşisini önlemektir... Bu gidişatla ne maaş artışlarını karşılamaya çalışan hükümet başa çıkabilir, ne de aldığı maaş artışı lahzada eriyen dar ve sabit gelirli başa çıkabilir... Baksanıza 6 ay önce verilen yüzde 30'luk artış çoktan eridi... Cepteki parayı arsızca içine çeken dehşetengiz bir vakum olayıyla karşı karşıyayız... Vakumun ağzı olan ekonominin kara delikleri bir an önce kapatılabilmelidir... Bu ülkenin ekonomik tablosundaki acı gerçek, 50 bin TL'lik Tarkan konseri biletlerine hücum ederek o biletleri bir anda kapışan mutlu azınlıkta değildir.. 50 bin TL'lik konser biletlerine yönelen hücumu ağzı açık hayretle izleyenlerdedir, o sıradan vatandaş çoğunluğundadır...

(Ahmet Tolgay)



BOŞ TARTIŞMA…

Trafiğin sola çekilmesi, “Yav bu TOGG Kıbrıs’ta sürülmeyecek mi?” şeysinden başladı.

Üretim sol direksiyon ya…

Buradaki işgüzarlar da “e trafiği sola alsak” demişler

Ne öyle bir çalışma var, ne öyle bir bütçe.

İş muhabbette kaldı.

Öneri- YORUM…

Sağ direksiyon TOGG üretilsin….

Biz de birbirimizi boş bir tartışmada yemeyelim…

(Hüseyin Ekmekçi)



Türkiye'de çocukların, gençlerin her türlü istismara uğradığı; sözde vakıfları kapatmayan, cemaatleri, tarikatları yasaklamayan, suçluları yargı önüne çıkarmayan, yönetim anlayışından tiksiniyorum...

(Göktürk Ötüken)



Yeni bir düzen Kıbrıs ülkesinde gerçek bir barıştır; gelecek belirsizliğinin ortadan kalktığı, eşitlikçi bir hayattır.

Kıbrıs’ın bütünleştiği ve uluslararası topluma katıldığımız, demokratik ve özgür bir yarındır.

Barikatlarla ve silahlarla vedalaştığımız, geleceği birlikte tasarladığımız bir uzlaşıdır, yeni bir düzen…

Yeni bir düzen irademizin, kimliğimizin, kişiliğimizin, kültürümüzün ve sesimizin dünyayla buluşmasıdır.

Yeni bir düzen kendi kendimizi yönetmektir, biat etmeden, yalvarmadan, yakarmadan, boyun eğmeden, talimatla ilerlemeden…

Yeni bir düzen gerçek bir demokrasidir.

Özgürlüktür, özde…

İradedir, katıksız…

Yeni bir düzen, yeni bir Kıbrıs’tır.

(Cenk Mutluyakalı)



Rahat olun yahu nedir bu trafiğin soldan sağa geçeceği korkusu. Bu öyle kolay kolay olacak bir şey değil ki. Zaten eğer konuyu ortaya Arıklı attmışsa olma ihtimali sıfıra yakın. Olacağını söylediği o kadar şey var ki! Sıra bu konuya gelene kadar bir asır ister..

(Mete Hatay)

