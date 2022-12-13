banner875
banner885
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
4 0
13 0
 
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
14 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
18 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
22 0
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
23 0
banner878
banner887

Mesajınız Var

banner898

banner825
Mesajınız Var
banner892
Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’te yetkili sendika olan El-Sen’in iddialarına göre Teknecik santralinde sadece 3 günlük akaryakıt kalmış. Anlaşılan Kıb-Tek’in akaryakıt sorunu uzun süre daha gündem olacak gibi.


Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin bu yerel seçimlerde büyük şehirlerdeki Meclis üyeleri dışında çok fazla ortalarda görünmemesi dikkat çekiyor. Bunun sebebi hükümet ortaklarının aldığı karar mı? 


Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullardaki öğretmen eksiklikleri ilk dönemin sonuna gelinmesine karşın halen tamamlanmamış diye velilerden şikayetler geliyor. Ancak eksik öğretmenlerin ana dersler olmayışı işin sevindirici yanı olsa gerek.


Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi yanında üç belediyenin daha sınırlarınız içine katılması ile oluşan Mesarya Belediyesi için projelerinizi birer birer açıklamaya başlamışsınız. Yolunuz açık olsun.

Sn. Salahi Uçkan, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi için bağımsız belediye başkanı olarak katıldığınız yarışta işiniz zor. Zira yarışın içinde iki deneyimli belediye başkanı var… Onlar seçim olayının kurnazlığını iyi biliyorlar.


Sn. Cenk Mutluyakalı, gazeteniz Yenidüzen’in 47. Kuruluş yıldönümü nedeniyle başta siz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyoruz. Neredeyse yarım asırlık bir kurum olan Yenidüzen’in ülkemiz medyasına kattıkları tartışılmaz. Daha nice başarılı yıllara.
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.