Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’te yetkili sendika olan El-Sen’in iddialarına göre Teknecik santralinde sadece 3 günlük akaryakıt kalmış. Anlaşılan Kıb-Tek’in akaryakıt sorunu uzun süre daha gündem olacak gibi.





Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin bu yerel seçimlerde büyük şehirlerdeki Meclis üyeleri dışında çok fazla ortalarda görünmemesi dikkat çekiyor. Bunun sebebi hükümet ortaklarının aldığı karar mı?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullardaki öğretmen eksiklikleri ilk dönemin sonuna gelinmesine karşın halen tamamlanmamış diye velilerden şikayetler geliyor. Ancak eksik öğretmenlerin ana dersler olmayışı işin sevindirici yanı olsa gerek.





Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi yanında üç belediyenin daha sınırlarınız içine katılması ile oluşan Mesarya Belediyesi için projelerinizi birer birer açıklamaya başlamışsınız. Yolunuz açık olsun.



Sn. Salahi Uçkan, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi için bağımsız belediye başkanı olarak katıldığınız yarışta işiniz zor. Zira yarışın içinde iki deneyimli belediye başkanı var… Onlar seçim olayının kurnazlığını iyi biliyorlar.





Sn. Cenk Mutluyakalı, gazeteniz Yenidüzen’in 47. Kuruluş yıldönümü nedeniyle başta siz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyoruz. Neredeyse yarım asırlık bir kurum olan Yenidüzen’in ülkemiz medyasına kattıkları tartışılmaz. Daha nice başarılı yıllara.

