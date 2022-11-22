Londra'da yaşayanlar ve gidenler bilecektir.

Hyde Park tam merkezde yer alan en büyük parktır ve o parkın Marble Arch kısmındaki Hyde Park's Corner denen köşesinde, her Pazar günü, isteyen herkes bir boş kasa üzerine çıkarak istediği konuda konuşabilir, hatta İngiltere Başbakan'ına bile küfredebilir. Etrafında çember oluşturarak onu dinleyenler alkışlayabilir veya sövebilir ama ona dokunamaz, bir şey fırlatamaz.

Neden bilir misiniz?

O konuşan kişi orada Polisin güvencesinde, fikrini özgürce beyan etmektedir.

Önceden bir makamdan izin almasına da gerek yoktur.

Devlet güvencesinde, demokrasi ve fikir özgürlüğü budur işte.

Bir de 2022 yılının KKTC’sine bakınız.

(Ülker Fahri)



Bu memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmazsa o memleket bitmiş demektir. Yüksek İdare Mahkemesi'nden tokat gibi cevap. Biz bugüne kadar anlımız açık başımız dik yürüdük, bundan sonra da öyle olacak. Avukatım Ulvi Yerlikaya'ya teşekkür ederim.

(Ercan İbrahimoğlu)



Rum basın haberlerine göre, Fransız ve Rum komandoları ortak tatbikat gerçekleştirdiler. Kime, kimlere karşı ve amacı bence belli. Türklere ve Kıbrıslı Türklere karşı hazırlıklı olmak.

Türklerden herhangi bir saldırı tehlikesi mi var? Yoktur, ama, kötü niyetli ve sinsi düşüncelerinin esiri olduklarından korkmadan edemiyorlar.

Kıbrıs müzakerelerinin yakın bir gelecekte yeniden başlaması olanaksız sayılan bu günlerde, BM yetklilerinden Jenca, Kıbrısı ziyaret etti, nabız yokladı, tavsiyelerde bulundu.

Müzakereler BM nin uygun gördüğü ve desteklediği federal çözüm, BM kararları çerçevesinde bulunmalıdır dedi. Rum müzakereci Menelau da gecikmek, işleri daha da zorlaştıracak görüşünü savundu. Ancak 2023 yaz aylarına kadar herhangi bir hareketlilik beklenemez de dedi.

Bilindiği üzere , Güneyde yakında seçimler var. Nikos Anastasiades gidicidir. İki dönemini tamamladı. Yerine kim gelebilecek ? Yardımcısı, şu anda DİSİ lideri Averof Neofitu mu, DIKO-ELAM ortak adayı mı, AKEL lideri mi gelecek ?

En büyük olasılık;

DİKO-ELAM - EDEK destekli aday kazanacak ,. Aşırı Türk düşmanları ve hala ENOSİS -yunananistanla birleşme aşıkları, iktidarı ele geçirdiği anda , müzakere süreci katledilmiş sayılacak.

Gelecek yıl Türkiyede de seçimler var. Beklenmedik bir sonuç çıkması, Kıbıs sorunu çözümünü de etkileyebilecek.

Bilmem , bizlerin bir stratejisi, hazırlığı, planı , programı var mı gelebilecek olasılıklara karşı.

Umarım, iç çekişmelerden, güç ve çıkar yarışmasından , biraz zaman da , önümüzdeki siyasi-tehlikeli gelişmelere ayırırlar.

(Özcan Özcanhan)



